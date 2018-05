Dos ganaderos asturianos investigados por una trama de venta ilegal de reses Crotales fraudulentos de ganado decomisados en el transcurso de la operación de la Guardia Civil. / E. C. Ambos son de Siero y están acusados de formar parte de una red que reutilizaba crotales de animales muertos para colocarlos en vacas que no tenían seguimiento OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 2 mayo 2018, 03:21

El hallazgo dentro del maletero de un coche de varios crotales utilizados motivó la puesta en marcha en la Comandancia de Gijón de una importante operación de la Guardia Civil contra el tráfico ilegal de ganado vacuno a nivel nacional, la cual ha llevado a detener e investigar a doce ganaderos, dos de ellos en el concejo de Siero.

Según han informado desde el Instituto Armado, la organización, que actuaba presuntamente en Asturias y en otras seis comunidades autónomas, «facturó dos millones de euros en las transacciones, impidiendo conocer el origen real de las reses destinadas a sacrificio, por las que solo pagaban el valor del animal, ahorrándose costes veterinarios y de mantenimiento y acogiéndose a subvenciones de manera fraudulenta».

El modus operandi era el siguiente: utilizaban el crotal (placa para la identificación de los animales que se coloca en las orejas, el conocido como 'DNI animal') «de terneros españoles que morían tempranamente y los empleaban en otros de origen desconocido, simulando así que habían sido criados en explotaciones ganaderas».

Esta actividad fraudulenta se comprobó hasta en 200 casos en el Principado, Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia y Extremadura. «No obstante, todas las reses que iban a la cadena de consumo humano pasaban los controles sanitarios obligatorios en los mataderos donde eran sacrificados», puntualizan desde la Guardia Civil.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) considera a los investigados y a los detenidos autores de los delitos de estafa, contrabando, falsedad documental y organización criminal.

Falta de garantías sanitarias

Las reses que formaban parte de este mercado ilícito podían proceder de explotaciones fuera del territorio nacional, «por lo que no se aseguraba el cumplimiento de las garantías sanitarias». «Por los terneros fallecidos, que simulaban que habían sido criados en las explotaciones ganaderas de España, obtenían también beneficios relativos a subvenciones en función del número de cabezas de una empresa, condiciones de la cría, especificidad de una raza concreta...», explicaron los investigadores de la operación iniciada en Gijón.

Para poder llevar a cabo esas alteraciones en el uso de los crotales, «alguno de los investigados había creado explotaciones virtuales en las que hacía creer que acumulaba cientos de cabezas de ganado en espacios que, físicamente, no podían acoger ni una ínfima parte de lo que declaraban». No obstante, en la base informática iban acumulando animales y los trasladaban a su conveniencia para evitar ser controlados. Los agentes llegaron a investigar el movimiento virtual de 100.000 cabezas de ganado, «constatando que no siempre llegaba a producirse ese movimiento».

Las pesquisas se iniciaron hace meses por parte de los equipos ROCA de la Comandancia de Gijón durante los controles habituales que realizan en la zona rural del concejo y en los municipios dependientes de su demarcación. Al registrar el maletero de un vehículo localizaron varios de esos crotales que, aunque parecían nuevos, «presentaban muescas que hacían suponer que habían sido utilizados previamente».

Estos documentos de identidad, con número y clave únicos, acompañan al animal desde su nacimiento hasta su muerte e incluyen los registros correspondientes y permiten conocer las circunstancias de cría y salud del animal a lo largo de su vida, además de garantizar la trazabilidad. La investigación continúa ahora por la vía judicial con la fase de instrucción.