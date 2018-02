Cientos de ganaderos reclaman que la excepción de los purines sea definitiva 00:41 Los ganaderos partieron de la sede de la Consejería de Desarrollo Rural y se concentraron ante la Junta General del Principado. / P. LORENZANA Se manifestaron en Oviedo y se entrevistaron con los portavoces de los partidos en la Junta General, de quienes recibieron su apoyo M. MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 3 febrero 2018, 02:38

A pesar de que la nieve impidió que muchos ganaderos pudieran desplazarse ayer a Oviedo para participar en la manifestación en la que se reclamó una solución definitiva a la excepcionalidad del uso de los purines, fueron varios centenares los que se concentraron ante la Consejería de Desarrollo Rural y marcharon hacia el Parlamento regional pidiendo «respeto para el medio rural». José Ramón García Alba, secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos, sindicato convocante, explicó que el sector reclama que las medidas de excepcionalidad anunciadas por la consejería se prolonguen y perpetúen más allá de finales de 2018. Es más, quieren una solución definitiva.

García Alba apuntó que «es imposible» aplicar la normativa europea de purines en Asturias, «donde más del 90% de la superficie no es maquinable, por lo que no se puede enterrar el cucho, las parcelas son la mayoría de menos de 5.000 metros cuadrados y hay zonas muy pedregosas en las que la maquinaria no puede entrar». El sindicato mantuvo la convocatoria a pesar del anuncio de la consejería de que se había conseguido la excepcionalidad para más del 90% del territorio porque «nos dijeron que ya estaba todo solucionado, pero en realidad es mentira. Dan un año para adaptarnos y el 31 de diciembre la excepción finaliza».

De la misma opinión es Anselmo García, de Asturias Ganadera, colectivo que también participó en la movilización. Apuntó que «se trata de una cuestión de futuro» y que esta excepción «no puede ser solo para 2018, es lo que menos necesita el campo asturiano, y los problemas de contaminación de Asturias no son de la ganadería asturiana».

A las puertas del la Junta General, los manifestantes recibieron el apoyo Luis Venta (PP), Nicanor García (Ciudadanos), Carmen Fernández (Foro), Ovidio Zapico (IU) y Marcelino Marcos (PSOE). Y en todos hubo un mensaje común, la necesidad de continuar trabajando para conseguir el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que la excepcionalidad en Asturias se convierta en definitiva. En ese mismo sentido se pronunció ayer, en Cudillero, Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, quien habló de la necesidad de que no solo se autorice la excepción de este año sino que el ministerio ha de «validar la continuidad y salvar las explotaciones familiares».

El BOPA publicó ayer mismo las normas de excepcionalidad para aplicar purines y estiércol en Asturias.