Genaro Alonso: «Hacer fijos a los interinos sin pasar por oposiciones es inadmisible» Luis Antonio Segurola y Miguel Ángel Martínez, secretario y presidente de la Asociación de Inspectores de Educación; la vicedecana de Psicología, Rebeca Cerezo, y el consejero Genaro Alonso. / HUGO ALONSO «Creo que el seguimiento no va a ser muy alto», dice el consejero sobre la huelga de Suatea, a la que hoy están llamados 3.000 profesores eventuales ELENA RODRÍGUEZ Gijón Martes, 24 abril 2018, 00:06

El sindicato Suatea ha convocado una huelga para hoy, a la que están llamados 3.000 docentes interinos, así como una concentración a las 18 horas en la calle Suárez de la Riva de Oviedo. El objetivo es lograr un plan de estabilidad para el colectivo, «que lleva años y hasta décadas sacando el sistema educativo adelante» y al que, según la central, «la macroconvocatoria de oposiciones va a dejar a cientos de ellos en la calle. Es un ERE masivo». El motivo, alega, es que en la oposición aprueban el mismo número de personas que plazas hay, sin que se puedan acreditar los méritos en la fase de concurso.

A menos de 24 horas de la movilización –a la que se sumará la Asociación de Docentes Interinos de Asturias (ADIA) para reclamar mejores condiciones laborales, estabilidad de las plantillas y un nuevo acuerdo de interinos–, el consejero de Educación, Genaro Alonso, se refirió al paro, para el que se han fijado servicios mínimos. «Expreso mi máximo respeto, aunque no lo comparto ni entiendo los argumentos», señaló. «Porque, por un lado, se nos pide que rebajemos la interinidad al 8% con una masiva convocatoria de oposiciones y luego no se quiere el proceso selectivo. Eso no casa bien», añadió.

En este sentido, apuntó que «querer hacer fijos a los interinos saltándonos el procedimiento establecido (las oposiciones) es inadmisible y, a todas luces, ilícito e injusto». Por eso, y aunque no quiso aventurar ningún pronóstico, señaló que «el seguimiento no va a ser muy alto».

Entre otras razones, porque considera lógico que «la única manera de estabilizar al profesorado interino sea mediante la oferta pública de empleo, en la que tiene sobradamente reconocida su labor docente y parte con ventaja respecto a los que no la tienen. Tenemos que buscar el equilibrio entre el derecho de los nuevos egresados a acceder a la función pública y el reconocimiento de los servicios prestados por los profesores interinos». Una de las medidas solicitadas es revertir los recortes y volver a las 18 horas lectivas en Secundaria. «Porque Asturias cumple el objetivo del déficit y puede hacerlo», dicen. El consejero remarcó que esa reversión está sujeta a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y «la consejería no iniciará un proceso de negociación al margen de la ley».

