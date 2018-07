«El PP no es Génova, es cualquier barrio de esta ciudad» Domingo, 8 julio 2018, 20:02

-¿Qué ha fallado para que solo un 7,6% de la militancia se inscribiera para votar?

-Es extraño que eso ahora sea novedoso, cuando es el porcentaje habitual de los congresos territoriales. Hablar de casi 70.000 militantes es casi diez veces más de los que dieron su apoyo a Albert Rivera en sus primeras. Él siempre alardeó de ser el adalid de las primeras, y el PP tenemos diez veces más participación.

-Como ministro, tenía actos en otras provincias prácticamente uno de cada dos días. ¿Por qué?

-Creo que el PP no es Génova, es cualquier barrio de esta ciudad. He sido concejal y alcalde en una ciudad donde el presidente del puerto tiene peso y estaba en contra, el gobierno regional también en contra y también el nacional. Sé cómo es la soledad de quien ejerce esa labor, y creo que el partido necesita a esa gente como esa gente al partido. Lo mínimo que puede hacer un ministro que tiene la suerte de serlo, es estar con la gente. Soy un chico de provincias y siempre he defendido que nuestra función es explicar las cosas donde las cosas ocurren, no en el despacho de Madrid.