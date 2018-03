Gijón y Avilés quieren policías más altos Dos agentes de la Policía Local de Gijón patrullan por el recinto de la Semana Negra, el verano pasado. / PALOMA UCHA El Principado se marca como objetivo unificar los requisitos para evitar discriminaciones entre los distintos ayuntamientos | Las distintas condiciones exigidas para acceder a la profesión pueden llegar a su fin MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 18 marzo 2018, 02:08

La unificación de las bases que presentan los 32 ayuntamientos asturianos que tienen Policía Local es uno de los objetivos que se ha marcado la Consejería de Presidencia. En una reunión celebrada el pasado 22 de enero en Oviedo se decidió que establecer una uniformidad en las bases dotará de mayor garantía a las convocatorias, al tiempo que supondrá que habrá las mismas condiciones de acceso a las plazas. El consejero Guillermo Martínez explicaba entonces que «es fundamental que en una policía moderna y avanzada existan las mismas condiciones de acceso».

El caso es que el Gobierno del Principado ha establecido unos requisitos generales para el ingreso en las policías locales asturianas, pero, aunque son muy someros, no siempre se cumplen en las convocatorias. En opinión del Ejecutivo autonómico, los requisitos pasan por tener nacionalidad española, una edad entre 18 y 30 años, contar con la titulación académica correspondiente, no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus funciones, no haber sido inhabilitado para la función pública, tener los carnés de conducir de coche y motocicleta, tener la estatura que se determine y comprometerse a llevar y, en su caso utilizar, armas.

Por lo general, los puntos principales se cumplen en los distintos ayuntamientos, pero al tiempo hay importantes disparidades, desde la edad a la que se puede acceder al puesto hasta los exámenes que se realizan o la altura de los aspirantes.

Más información Distintos temarios exigidos para realizar el examen teórico

De las últimas convocatorias consultadas por EL COMERCIO, la titulación que se requiere es el Bachillerato o equivalente, así como la nacionalidad española. Pero llama la atención que la norma establecida por el Principado sobre la edad solo la cumple Oviedo, pues el resto de las bases consultadas lo amplían hasta la edad de jubilación reglamentaria. También hay disparidad en la estatura mínima de los aspirantes. Para las mujeres, todos fijan 1,60 metros, aunque hay cambios en los hombres. Lo más habitual es que sea 1,65 metros, pero, por ejemplo, en Gijón y Avilés los quieren más altos, pues exigen 1,70 metros.

Las convocatorias físicas son parecidas en las diferentes convocatorias. Se trata de una prueba de velocidad, de potencia de tren inferior, de potencia de tren superior, de resistencia y de natación. Ni que decir tiene que las marcas mínimas que se exigen tienen algunas variaciones según el ayuntamiento que convoque las plazas, pero es curioso que las pruebas de potencia del tren inferior se suelen hacer con lanzamiento de un balón medicinal, mientras que en Oviedo exigen directamente flexiones.

Otro de los ejercicios que han de pasar todos los aspirantes es el reconocimiento médico, aunque por lo general las bases no especifican qué pruebas se realizarán. En la mayoría de los casos, solo indican que se trata de exámenes de carácter clínico y de analíticas, además de las complementarias que se consideren necesarias.

Carné de conducir

La gran mayoría de las convocatorias consultadas añaden un requisito que no ha tenido en cuenta la normativa del Principado, como que los aspirantes no hayan sido condenados por delito doloso. Como norma general se exige que el aspirante a policía local tenga el carné de motocicleta, pero hay casos en los que se quedan con los que lo tienen para los vehículos de menor cilindrada.

Otra disparidad es la cuantía de las tasas que han de abonar los aspirantes, que van desde los diez euros de Avilés hasta los treinta de Grado, pero puede haber municipios incluso más caros.