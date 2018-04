Gijón y Mieres emplazan al rector a atajar la polémica por el nuevo grado Participantes en el Trail de Santa Cruz posan con el cartel de la campaña iniciada por Mieres para reivindicar el grado. / J.M. PARDO «Es el momento de las acciones, no de las palabras», apremia Aníbal Vázquez mientras Foro lamenta que la región pueda quedarse sin la titulación de Deporte LAURA MAYORDOMO / MARTA VARELA GIJÓN / MIERES. Domingo, 22 abril 2018, 04:46

Ayuntamientos y partidos políticos siguen haciendo 'casus belli' del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en una batalla que excede los límites académicos y se adentra ya en las instituciones. En la pugna por hacerse con la segunda titulación no impartida por la Universidad de Oviedo que cada año lleva a más alumnos asturianos a dejar la región, las posiciones se alinean principalmente con Gijón y Mieres, las dos ciudades que en las últimas semanas más se han destacado por hacer valer su interés por albergar estos estudios en sus respectivos campus. El alcalde mierense llegó incluso a lanzar un órdago: si el nuevo grado no acaba en el campus de Barredos, Mieres saldrá del proyecto de área metropolitana, del que fue uno de los seis ayuntamientos promotores junto con el Principado.

La tensión política no gusta en el rectorado. Si bien Santiago García Granda admite «que todo el mundo opine», no ve bien que una decisión que, remarca, «debe tomar la Universidad» sea origen de disputas entre ayuntamientos. «Si genera tanta problemática y, si al final, no tenemos una garantía de que estos estudios van a ser sostenibles, igual no nos conviene meternos en ellos», dejó caer el viernes al ser preguntado por la posibilidad de que la polémica acabe dando al traste con el grado de Deporte. «Es una posibilidad», admitió.

Un día después de esas declaraciones, los ayuntamientos de Mieres y Gijón le recuerdan que la pelota está en su tejado. Que en su mano está poner fin a la polémica. El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, lo hizo señalando que esta localidad de la cuenca del Caudal «ha demostrado una enorme paciencia con la Universidad y el Principado durante los últimos diecisiete años, pero ahora es el momento de las acciones, no de las palabras». Vázquez, que lamentó las «amenazas veladas» del rector también le reprochó que «haya convertido la implantación de un título universitario en una especie de subasta». Cabe recordar que Gijón está dispuesto a incrementar la dotación de su convenio con la Universidad en un millón de euros en cuatro años para facilitar los recursos que sean necesarios para la docencia del grado.

Precisamente desde Gijón, el edil de Festejos, Deporte, Juventud y Turismo, Jesús Martínez Salvador, coincidía ayer con el rector que «no es bueno que este asunto se politice», pero no apura los plazos para que la institución académica realice su propuesta y decida la ubicación de un grado que, si todo va según lo previsto por la Universidad, entraría a formar parte de su oferta de grados en el curso 2019-2020. Lo que sí subraya el concejal de Foro es que «Asturias perdería mucho si, al final, no aprovecha la oportunidad de ofrecer estos estudios que, creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, tienen mucho recorrido».

Más taxativo se muestra el concejal de IU Aurelio Martín. Al margen de la postura a favor de Mieres que defiende la coalición a nivel regional -pese a que «ni fue debatida ni votada», apunta- considera que la única manera de que el grado de Deportes deje de ser motivo de conflicto «es decidir ya dónde se ubica». Sin más dilación. «Es normal que cada municipio defienda lo suyo desde una visión egoísta, lo que no es de recibo es que la Universidad, que es quien tiene esa visión global precisa para tomar la decisión, no lo haga», aseguró Martín, que cree que el rectorado cuenta ya con criterios suficientes para elegir la ubicación del grado en base a razonamientos académicos y de equilibrio territorial y social. «Con una decisión bien fundamentada y argumentada puede haber polémica, pero, contentos o descontentos, esa polémica se acabará en cuarenta y ocho horas», opina.

Al portavoz del PSOE gijonés, José María Pérez, también le parece que cuanto antes se cierre la propuesta de la Universidad de Oviedo para Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, antes se acabará con el debate público y el enfrentamiento político. Él prioriza contar con un «buen proyecto» de titulación y, lo que considera más importante, que se oferte desde la enseñanza pública para garantizar unas condiciones de acceso al grado universales, «por la capacidad de los alumnos y no por la cartera». Al concejal socialista le parece un error dejar que las discusiones políticas acaben lastrando la futura implantación de la titulación, sobre todo teniendo en cuenta la importante demanda que podrían llegar a tener unos estudios que se plantean como singulares y diferenciados de los del resto de comunidades vecinas precisamente para captar alumnos de fuera. «Si deja de atenderse esto por una cuestión de disputa política, malo», opinó Pérez, a quien no le cabe la menor duda de que «existen condiciones objetivas de que Gijón es la mejor opción, por instalaciones deportivas y para la docencia, para acoger el grado.

Centro de investigación

«Mieres posee las más modernas instalaciones, los mejores equipamientos deportivos y el mejor proyecto, un proyecto transversal que además del grado incluye un centro de intervención e investigación en envejecimiento activo, entre otras cosas», defendió ayer la diputada del PP en la Junta General Gloria García en referencia al contenido de la propuesta de la Facultad Padre Ossó, centro privado adscrito a la Universidad de Oviedo. Sin entrar en disquisiciones sobre si la oferta finalmente ha de ser pública o privada, el Partido Popular «se mantiene firme» en su defensa de que los estudios se impartan «en su totalidad» en Mieres por una cuestión de «justicia».

Construido con cargo a fondos mineros -«costó 131 millones», recordó ayer el Ayuntamiento-, el campus de Mieres lleva infrautilizado desde sus inicios y, según reconoce el propio rector, cuenta con unas instalaciones deportivas excelentes, además de espacios más que suficientes para la docencia. La diputada del PP comparó la situación de los tres campus de la Universidad de Oviedo. Mientras Mieres acoge «solo cinco titulaciones y un máster», en la capital se imparten 34 grados y 34 máster y en el campus de Gijón, 14 grados -a los que se sumará el de Ingeniería de Organización Industrial- y once máster.

«Cuenta con las instalaciones más modernas de Asturias, pero su oferta formativa no llega al 8% de los títulos que ofrece la Universidad de Oviedo. Es un lujo que ninguna Universidad puede permitirse y el rector tiene en su mano resolverlo», considera el equipo de gobierno. El temor de Mieres es que continúe siendo el gran olvidado y que su futuro se acerque más al cierre que a un crecimiento que llevan años esperando. Critican que el campus más moderno sea precisamente el más infrautilizado. «Es un sinsentido que algunos deben explicar a la sociedad asturiana».