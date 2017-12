El Gobierno regional busca abaratar los viajes en avión a Madrid y Barcelona Un avión de Iberia aterriza en la pista del aeropuerto de Asturias. / PATRICIA BREGÓN El Principado quiere romper el monopolio que Iberia y Vueling tienen en ambas conexiones con un nuevo convenio de promoción turística CHELO TUYA GIJÓN. Martes, 19 diciembre 2017, 00:53

726,48 euros cuesta volar en el día a Madrid desde Asturias. Ese es el precio de un billete comprado con solo 24 horas de antelación para vuelos con salida a primera hora y regreso a última. Clonar el pasaje desde La Coruña, es decir, comprar con solo un día de antelación un billete a Madrid, con salida en el primer vuelo y regreso en el último sale un 35% más barato. Air Europa pide 475,48 euros por la operación.

El motivo de cifras tan dispares para un billete casi idéntico se encuentra en la competencia. Con la que no cuenta Iberia para los vuelos del corredor asturmadrileño (Iberia Express solo ofrece cuatro vuelos semanales) y la que sí tiene Air Europa en la ruta entre La Coruña y Madrid. En ella opera, también, Iberia, que curiosamente ofrece precios mucho más bajos a sus clientes gallegos. Para los vuelos en los que Asturias pide 726,48 euros, en La Coruña se baja a 540,48.

Esta situación se repite en la segunda conexión en número de pasajeros desde Asturias. Volar a Barcelona (billete de ida y vuelta en el día, con salida a primera hora y regreso a última), cuesta entre 329,98 euros y 269,98 si se compra con uno o diez días de antelación, respectivamente. Desde Santiago, sin embargo, los precios son un 9% más baratos. Bajan a 301,48 y 171,68 euros, respectivamente. De nuevo el motivo para la diferencia es la competencia. Vueling opera en monopolio en la conexión asturcatalana, sin embargo, compite con Ryanair en la que ofrece desde Santiago de Compostela.

Por ese motivo, el Principado busca que haya competencia en ambas rutas. Según ha podido saber EL COMERCIO, la Consejería de Industria, Empleo y Turismo diseña un nuevo convenio de promoción turística para relanzar ambas conexiones. El actual, dotado con 6,2 millones, finaliza en 2018. Son Iberia, Vueling, Iberia Express, Air Nostrum, Viajes El Corte Inglés y Alsa los destinatarios de una subvención nacida, inicialmente, para lograr competencia en el corredor madrileño.

En aquel momento se trataba de evitar que Air Europa, que ofrecía vuelos en la ruta en disputa con Iberia, abandonara el corredor. Sin embargo, el concurso, en el que se primó el coste más bajo, fue ganado por la Unión Temporal de Empresas formada por las compañías del gigante IAG, además de Viajes El Corte Inglés y Alsa. El entramado de Globalia, que tiene a Air Europa como aerolínea de cabecera, quedó fuera.

Norwegian

El nuevo concurso que prepara el Gobierno regional se diseñará cuidadosamente para garantizar la competencia en las rutas aéreas de Madrid y Barcelona. De hecho, el propio director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, así se lo transmitió al consejero delegado de Iberia Express, Fernando Candela, durante la fiesta que, el pasado mes, celebró la 'low-cost' en Madrid con motivo de su quinto aniversario. «Queremos precios más bajos y rutas fijas en el tiempo», insistió González Zapico, ya que Iberia solo ofrece desde Asturias vuelos a Madrid (cinco frecuencias diarias), mientras que Iberia Express tiene en cartelera cuatro frecuencias semanales a Madrid y otras tantas al aeropuerto londinense de Heathrow. Durante el verano, conecta al Principado con Gran Canaria. Por la ruta británica también recibe una compensación, ya que tiene firmado con el Principado un convenio de promoción turística, junto con Vueling, para volar a Londres y París. Se reparten 1,2 millones.

Por el momento, el Principado no ha cuantificado ni la duración ni el coste del nuevo convenio que prepara para las rutas nacionales. No obstante, este periódico ha podido saber que se produjeron contactos con la compañía de bajo coste Norwegian, aunque, finalmente, no hubo acuerdo. El concurso puede hacer despegar las opciones.