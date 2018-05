Los alumnos se sienten «los grandes olvidados» en la pugna por el grado de Deporte 00:28 De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, Hugo Castellanos Colegio de Licenciados en Educación Física; Diana Sánchez, diputada de Ciudadanos; Jesús Martínez Salvador, concejal de Foro en Gijón y Laura Tuero, diputada de Podemos. Critican que la nueva titulación se esté usando «como moneda de cambio» y exigen respeto a la independencia de la Universidad LAURA MAYORDOMO / ELENA RODRÍGUEZ GIJÓN. Jueves, 3 mayo 2018, 04:43

Las Asambleas Abiertas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo se rebelan. Critican que partidos políticos y ayuntamientos estén dirigiendo la pugna sobre la implantación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte hacia sus intereses, orillando a los que, a su juicio, deberían estar en el centro del debate: los alumnos. Hasta el punto de que consideran que la nueva titulación -que se pretende ofrecer en el curso 2019-2020- se está utilizando como «moneda de cambio para atender a intereses partidistas». Una concepción, a su juicio, errónea. «Esto así no funciona», advierte Chus González, miembro de las asambleas, que recomienda a los ayuntamientos de Mieres y Gijón y a los partidos que hasta el momento se han posicionado a favor de uno de estos dos campus «que se dejen de ideas localistas y respeten la autonomía universitaria» a la hora de decidir la ubicación del grado. González insiste: «Entendemos que Gijón, Oviedo y Mieres quieran llevarse el grado, pero eso no lo tienen que decidir ellos. Desde las asambleas hacemos una llamada de atención a los ayuntamientos para que dejen en paz a la Universidad. Les pedimos respeto y seriedad».

En la misma línea se expresó ayer Pablo Rodríguez, alumno de segundo curso del grado de Maestro de Educación Primaria que hace unos meses inició una campaña en internet para recoger firmas a favor de una oferta pública de la titulación. «Al final, el alumnado es el gran olvidado en este asunto de la elección de la sede del grado de Deporte. Nos da la sensación de que se está pensando en el rédito político y económico y no en el interés de los estudiantes», opina.

En este sentido, el colectivo estudiantil no se decanta por uno u otro campus. Lo único que le preocupa es que se opte por una ubicación que reúna las condiciones necesarias para albergar estos estudios, que se sitúe «en un entorno favorable y que tenga un buen acceso». Y, «obviamente», defienden la propuesta pública -que garantice el acceso a la universidad a las clases populares- frente a la opción de un concierto con un centro adscrito «que suponga un sesgo económico e ideológico» del alumnado.

Una profesión sin ordenar

Hugo Castellanos, desde febrero decano del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (COLEF) -con 400 colegiados-, defiende el «carácter y uso público de los recursos, porque profesores hay e instalaciones, también». Pide, ante todo, «rebajar el clima de tensión, que no beneficia a nadie» y aboga por que se «haga un estudio tranquilo, sosegado y de sentido común» sobre un grado implantado en 52 universidades de toda España, los últimos de carácter privado.

En este sentido, hace especial hincapié en que este ámbito profesional no está regulado y se necesita una «mínima legislación» que ampare esta profesión. «Esto es algo en lo que hay que pensar y hablar para no generar egresados frustrados y, cuando acaben, su empleo se corresponda con sus conocimientos científicos y técnicos» y no oculta que «la tasa de interinidad es enorme». En este terreno, apunta a la necesidad de que haya un estudio sobre la relación entre titulación y empleabilidad.

También advierte del peligro de caer en «debates ficticios», como la especialización del grado, uno más centrado en deportes náuticos (como podría ser el de Gijón) y otro, de la montaña (Mieres, con las estaciones de esquí próximas). «La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) obliga a que no sean muy específicos».

Adelanta que ha solicitado una reunión con el rector para tender puentes y elude posicionarse sobre las dos ubicaciones para el grado de Deporte, porque ambas localizaciones tienen elementos que hay que considerar: «Gijón es una ciudad con mucha tradición de actividad física» y «con Mieres hay una deuda histórica y es legítimo que el concejo defienda la utilización de unas instalaciones que se hicieron en la reconversión minera».

A dicho campus se desplazó ayer la diputada de Ciudadanos en la Junta General Diana Sánchez, que tras visitar las instalaciones dejó en manos de la Universidad la decisión porque «los políticos no debemos entrometernos en cuestiones académicas». También reprochó que el alcalde de Mieres vincule su continuidad en el proyecto del área metropolitana a que el campus de Barredo sea finalmente el elegido para impartir el nuevo grado. «Es un grave error, no se deben mezclar churras con merinas».

Como Ciudadanos, tampoco Podemos se decanta por una opción. La responsable de Deportes en la formación morada, Laura Tuero, pidió ayer un estudio «serio» por parte de la Universidad y el Gobierno regional antes de decidir sobre la implantación del grado y apostó por ofrecer «algo distinto y atractivo» para hacer frente a la competencia universitaria actual. Es lo que el edil de Deporte de Gijón, Jesús Martínez Salvador, asegura que se conseguiría de impartir esa titulación en la Universidad Laboral: «Es el lugar óptimo para que puedan crecer y puedan ser unos estudios punteros a nivel nacional», manifestó tras recordar que Gijón lleva reivindicándolos más de veinte años. Por su parte, el consejero de Educación, Genaro Alonso, reiteró ayer que la responsabilidad de decidir la ubicación es de la Universidad y que el Principado se limitará a tramitar la opción elegida. Hoy será el presidente del Principado, Javier Fernández, quien deberá responder a las sendas preguntas formuladas al respecto por PP e Izquierda Unida.