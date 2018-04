El conflicto del grado de Deportes «demuestra la necesidad del área central»

Cumplió su promesa el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez y, en efecto, ayer no acudió a la reunión convocada por el Principado para avanzar en el área central. Para el consejero Fernando Lastra, sin embargo, el pulso desatado entre el municipio y Gijón para lograr el Grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte que plantea la Universidad de Oviedo «lo que pone de manifiesto no es la debilidad del área central, sino su necesidad». Según el titular de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente «si se producen disfunciones ahora no es por exceso de área central, sino por defecto». En última instancia «no se puede atribuir un mal a algo que no existe en este momento», dijo.

Lastra considera que «Mieres forma parte del área central, es evidente». Por eso, antes de la reunión ya habló con el alcalde para limar asperezas. «No polemizo con el planteamiento que hace, cada uno reivindica lo más adecuado y conveniente para su concejo, pero la discusión de estas cosas de la Universidad está ahora en otro ámbito distinto», señaló. «Ojalá pudiéramos haber llevado esto con la anticipación suficiente como para que este foro fuera el lugar para resolver estos problemas», reconoció. Con todo, ese es el objetivo que se marca con las reuniones que viene celebrando con los ayuntamientos y con los tres representantes de la Administración central que participan del asunto en nombre de las áreas de Tráfico, Fomento y Energía.

«Desgraciadamente estamos en una fase incipiente y no podemos responsabilizar al área central de cualquier disfunción que se produzca en este momento», concedió el consejero. Su mensaje, matizó, «no lo digo por el responsable de Mieres, sino por quienes han aprovechado para trasladar sus prejuicios contra el área central».

El regidor mierense elevó el tono de la reivindicación del grado esta semana, al comprobar que el presidente del Principado no acudía a una reunión donde quería discutir el asunto. Desde IU se tildó el gesto de «traspiés» y de «un golpe al área metropolitana» la falta de respaldo autonómico a la opción

Para Nuevas Generaciones del PP de Mieres, la culpa de lo que está ocurriendo es «exclusivamente» del rector, al que recuerdan «el compromiso que adquirió hace exactamente dos años de que el campus de Mieres contaría con 3.000 alumnos en 2020». Actualmente, apenas hay 600. «Tiene que ser valiente y decantarse ya», le urge Víctor Ferreira, presidente del colectivo.