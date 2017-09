«El granizo de agosto dañó un tercio de las parcelas de la Denominación Vino de Cangas» Beatriz Pérez, presidenta de la DOP Vino de Cangas. / D. S. F. Beatriz Pérez, presidenta de la DOP Vino de Cangas: «La vendimia comienza hoy con la recogida de uvas de albarín blanco de la bodega Vidas, en Ibias, y esperaremos hasta parte de octubre» DAVID SUÁREZ FUENTE CANGAS DEL NARCEA. Lunes, 11 septiembre 2017, 03:12

La presidenta de la Denominación de Origen Protegido (DOP) Vino de Cangas, Beatriz Pérez (Pola de Allande, 1977), en el cargo desde el pasado diciembre, asegura que pese a las incidencias climatológicas, como la fuerte granizada de finales del pasado mes de agosto, el vino de la tierra de Cangas contará este año con una cosecha de calidad. Hoy arranca la vendimia en Ibias.

-¿Al final, qué magnitud tuvieron los daños por el granizo que cayó en el suroccidente en agosto?

-Ahora ya hemos hecho el recuento, un tercio de las parcelas resultaron afectadas por el granizo. Algunas mucho y otras poco.

-¿Un tercio de cuántas?

-Tenemos unas noventa parcelas. Afectadas, unas treinta. Por lo general son de pequeña extensión, pero también las hay grandes.

-¿Económicamente, de cuánto estamos hablando?

-Hasta que no hagamos vendimia y veamos cuánta uva va a entrar no lo podremos cuantificar.

-¿Pero va haber menos vino?

-Sí claro, menos vino va a haber debido a las inclemencias meteorológicas. Las lluvias de estos últimos días han venido muy bien para la uva, lo que nos fastidió fue el granizo.

-Heladas en abril, granizada en pleno agosto. ¿Ha sido un mal año para el vino de Cangas?

-En general en España ha sido un año muy malo para la uva, nosotros tuvimos suerte en la zona, hubo parcelas afectadas, pero también muchas que se salvaron. No fue tan grave como en otras zonas, como pueda ser Bierzo o Rioja, donde la gran mayoría de la uva se estropeó con la helada. Es cierto que no es un buen año, tampoco creo que fuera un año malo malísimo. Ahora, en breve, lo veremos. La uva está y es de una calidad excelente.

-¿Van a perjudicar estos daños a la producción?

-En las parcelas en las que no hubo daños, la verdad que la cosecha es abundante. Esperamos que sea una vendimia dentro de la normalidad. No será cuantiosa como esperábamos hace un mes, ni escasa porque se nos haya estropeado todo.

-¿Cree que la menor cantidad de producción puede hacer aumentar el precio de los vinos?

-Yo creo que no, no podemos andar jugando con los precios del producto final. Dentro de lo posible debemos mantener los precios, esa es mi visión como bodeguera.

-Algunos viticultores criticaban la falta de ayudas ¿Cómo se ve desde la DOP?

-La verdad es que no tenemos ninguna ayuda, es difícil, y para empezar a plantar estamos muy limitados, nos dan una media del 30% y eso no está bien. Somos una zona muy pequeña por la que no se apuesta.

-¿Mantienen el adelanto de la vendimia?

-Solíamos comenzar la vendimia a finales de septiembre, pero el ciclo lleva todo el año adelantado, por eso comenzaremos este mismo lunes (por hoy) a recoger el albarín blanco de la bodega Vidas en las viñas de Ibias.

-¿Hasta cuando durará?

-Estaremos todo el mes de septiembre y parte de octubre.

-¿Cómo se encuentra de salud la Denominación Vino de Cangas?

-Creo que tenemos nuevas plantaciones que se van a poner en marcha y hay proyectos de nuevas bodegas. Eso significa que el proyecto de Cangas atrae y cada vez más gente se suma a él.

-¿Cuántas bodegas pertenecen en estos momentos a la DOP?

-Somos un total de cinco bodegas.

-A priori parecen pocas ¿no?

-Nos vamos manteniendo con el número de bodegas. Unas cierran, otras abren... Es bastante estable. Hay proyectos para incorporar dos nuevas bodegas. Para la DOP es un indicativo de que algo estamos haciendo bien.

-¿Tienen nuevos proyectos en cartera?

-Pensamos mejorar la calidad y crecer, se necesita crecer en viñedos y que cada año se pueda ir incorporando más gente de manera ordenada para que sea sostenible.

-Ha sido un año duro para la Denominación no tanto por la uva como por el fallecimiento de Juan, anterior presidente y referente. ¿Cómo han salido adelante?

-Se ha notado mucho, se nota a diario, era una persona muy voluntariosa que estaba en todo. Además conocía muy bien el viñedo cangués y los vinos, y sabía muy bien el camino que debíamos de seguir como vino de Cangas. Ha sido duro, queremos seguir adelante porque él se lo merece.