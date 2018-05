La Guardia Civil advierte de que los policías locales interinos no podrán usar armas Dos agentes de la Policía Local de Carreño, junto a su coche. / P. PUMARINO La Asociación de Mandos del cuerpo asume la orden, pero asegura que «pone en jaque la seguridad ciudadana» de concejos como Valdés, Grado, Carreño y Gozón ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 10 mayo 2018, 02:06

Los policías locales interinos que actualmente desempeñan su trabajo en el Principado no podrán portar armas de fuego «desde ya». Así lo advierte una orden emitida por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil que ha levantado polémica. A ojos de la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local del Principado de Asturias (Ajempol), esta situación pone «en jaque la seguridad ciudadana». La agrupación señala con especial preocupación a las plantillas de Valdés, Castrillón, Carreño, Grado, Ribadesella o Gozón, que cuentan con una nutrida representación de agentes interinos.

La noticia llegó a los mandos de las distintas policías locales asturianas hace unos días tras una consulta que realizó el jefe de estudios de la Escuela de Seguridad Pública a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. En esta consulta, el jefe de estudios preguntaba sobre la idoneidad de que los agentes interinos portasen armas de fuego. El Instituto Armado contestó negativamente a la duda planteada, diciendo que los interinos no podían llevar armas. Esa petición de información, en opinión de Ajempol, «excede las competencias» del jefe de Estudios. La entidad asegura que el responsable de la Escuela, en virtud de sus competencias, solo podía preguntar al Instituto Armado por la posibilidad de que los agentes interinos practicasen con sus armas en la Escuela de Seguridad Pública de La Morgal, como ya se venía haciendo.

Al realizar la pregunta al Instituto Armado y posteriormente reenviar la respuesta a todos los concejos afectados, éstos se han convertido ahora en «rehenes de esta información indirecta», advierte la agrupación de policías. A corto plazo, la aplicación de la orden tendrá varias lecturas. Más allá de afectar a las intervenciones diarias de los agentes, la medida puede también tener efectos sobre sus sueldos. «Se incide en el complemento específico que contempla, entre otros factores, el portar arma como un valor intrínseco reflejado en la nómina», alegan desde el colectivo.

Agentes con experiencia

Quitar el arma de fuego, además, no solo afectaría a agentes que hayan ingresado recientemente en el cuerpo sino también a profesionales con varios años de experiencia. En Gozón, de hecho, el jefe que acaba de ser designado es funcionario interino y no podría portar arma de fuego en el servicio «aún siendo el máximo responsable de la seguridad a nivel local». Según el nuevo criterio, los funcionarios interinos tendrán que patrullar con el chaleco antibalas de manera obligatoria pero sin ningún tipo de arma de fuego para repeler una eventual agresión armada. Para los ayuntamientos asturianos, esta decisión supone un notable contratiempo. En función de los agentes interinos de los que dispongan en su plantilla, los consistorios tendrán que asumir una situación «para la que no están preparados y de la que no habían sido advertidos». Así, en sus estructuras seguirán contando con funcionarios de este tipo, que se mantendrán en las asignaciones presupuestarias futuras y, como en el caso paradigmático de Gozón, algunos continuarán ejerciendo cargos de dirección y responsabilidad.

Según indicó Ajempol tras consultar a expertos en materia jurídica, el proceso a realizar tendría que haber sido radicalmente distinto. El primer paso debería haber sido acometer una modificación de «urgencia» de la Ley de Coordinación de Policías Locales 2/2007. Con ello, se enmarcaría legalmente el uso de las armas de fuego en este tipo de agentes para que así pudiesen ejercer funciones de vigilancia. De no ser así, tendrán que estar relegados a otro tipo de tareas más administrativas.

«Cese fulminante»

Como consecuencia de su gestión, desde Ajempol ya han planteado el «cese fulminante» del responsable de la Escuela de Seguridad Pública. Asimismo, también pedirán responsabilidades a la Dirección de Interior o a la Consejería de Presidencia en caso de haber sido conocedores de la consulta de la que derivó la orden del Instituto Armado.

En este sentido, la asociación alude a las recientes críticas a la Escuela de Seguridad Pública por el último atraco a una sucursal bancaria. «Pone en evidencia la falta de preparación específica de los agentes locales para intervenir en situaciones críticas», destaca.

Para tratar de encontrar un posicionamiento conjunto ante esta crisis abierta, Ajempol ha convocado «de urgencia» a sus asociados y, asimismo, insta a los ayuntamientos y a la Federación Asturiana de Concejos a mover ficha «para salvaguardar sus respectivos intereses vinculados a la seguridad ciudadana».