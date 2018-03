La Guardia Civil atrapa a lazo a un jabalí en el corredor del Nalón Un agente de la Guardia Civil atrapa al jabalí con un lazo en el corredor del Nalón. / E. C. El ejemplar, de más de 125 kilos, iba de un lado a otro de la calzada y obligó a cortar el tráfico para poder capturarlo MARTA VARELA POLA DE LAVIANA. Viernes, 16 marzo 2018, 04:01

Los jabalíes llevaban semanas -advertían los vecinos- cruzando el corredor del Nalón entre el puente del pozo Carrio y el de la Chalana. Y, ayer, un ejemplar adulto de más de 125 kilos de peso se paseó varios minutos entre el kilómetro 16 y el 17 de la AS-117, a la altura de la localidad de Barredos.

La 'excursión' de este jabalí, que finalmente fue capturado a lazo por agentes de la Guardia Civil, comenzó hacia las nueve y cuarto de la mañana. A esa hora se le vio cruzando por el corredor del Nalón. Aunque el tráfico era denso, la fortuna quiso que el animal cruzase a tan solo unos metros de las máquinas y trabajadores que realizaban tareas de limpieza de la margen derecha, en dirección puerto de Tarna. Trabajos por los que la circulación hacia Langreo estaba detenida. Cuando se reanudó, los ocupantes de los primeros coches y de un autobús se percataron de la presencia del animal y dieron aviso a las fuerzas de seguridad. Salvo algunos frenazos, no se produjo ningún incidente por la presencia del jabalí, que no dejaba de cruzar de un lado al otro de la calzada sin encontrar una salida.

Los vecinos aseguran que hay varios suidos cerca del pueblo de Barredos

El tráfico fue interrumpido durante unos minutos hasta que agentes de la Guardia Civil, ayudados por miembros de la Policía Local de Laviana, lograron dar caza al animal -que estaba muy asustado- en una operación en la que también tomó parte un perro de rastreo. Fue un agente de la Guardia Civil quien le dio caza con un lazo. Una vez atrapado y restablecida la circulación, se espero en el arcén del corredor con el animal atado a una de las vallas a que llegase un vecino de la zona con un remolque apto para animales en el que se logró introducir al ejemplar sin grandes dificultades.

El paso de vehículos se volvió a abrir minutos antes de las diez de la mañana. Pese a estar interrumpida la circulación, no causó grandes caravanas. El resto de diligencias y la comprobación del estado del jabalí se realizaron en el entorno del pozo Carrio.

Más ejemplares

Los vecinos aseguran que el animal llevaba semanas merodeando por el entorno de la zona escolar de la localidad de Barredos, donde pudo ser avistado por algunos vecinos. Y creen que «el ruido de las máquinas que estaban rozando las cunetas lo asustó». Y que por eso «salió corriendo hacia el corredor». «Hubo suerte porque era un animal adulto que no corría mucho. Si no, no le pillan ni con lazo ni con nada», decían.

Los vecinos inciden en que hay más ejemplares y cuentan que han encontrado rastros de su presencia en las huertas y terrenos cercanos al corredor del Nalón. Temen que lo sucedido ayer pueda volver a repetirse y que las consecuencias sean de mayor importancia.