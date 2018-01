La Guardia Civil localiza el camión responsable del vertido de carbón que causó un accidente en la A-66 En el siniestro vial se vieron implicados un total de siete turismos EUROPA PRESS Viernes, 26 enero 2018, 14:41

La Guardia Civil de la Agrupación de tráfico del Sector de Asturias investiga a una persona como responsable del camión que el pasado día 13 de diciembre de 2017, perdió parte del carbón que transportaba cuando circulaba por la autovía A-66, sentido León, a la altura de la localidad de Mieres y provocando un accidente con varios vehículos implicados.

El suceso tuvo lugar sobre las diez y cuarto de la mañana. Como consecuencia del vertido del carbón la calzada quedó totalmente cubierta del mineral, provocando que algunos de los conductores sorprendidos perdieran el control del vehículo, saliéndose de la vía llegando algunos de ellos a colisionar entre sí.

En el siniestro vial se vieron implicados un total de siete turismos, no resultando ninguna persona herida, si bien el camión del cual se cayó el carbón no se detuvo en el lugar y no pudo ser identificado.

El dispositivo de búsqueda permitió identificar tanto al vehículo responsable del derrame del carbón como a su conductor, resultando el mismo Investigado como presunto autor de un supuesto delito Contra la Seguridad Vial al originar grave riesgo para la circulación -derramar en la vía sustancias deslizantes-.

El conductor resultó ser un vecino de León, empresario dedicado al transporte de graneles, el cual reconoció que el carbón derramado procedía de su camión, si bien también manifestó que no se había percatado del suceso.