«La culpa de una agresión sexual nunca es de la víctima», defiende María Rodríguez

¿Cuáles son las causas de las agresiones sexuales? ¿Andar sola? ¿El alcohol y las drogas? ¿Las sonrisas y el contacto visual? ¿Los lugares solitarios? ¿La ropa? Ninguna de las anteriores es la respuesta correcta. «La culpa de una agresión sexual nunca es de la víctima, es de los agresores». María Rodríguez lo tiene claro. Es ella mediadora del Conseyu de Mocedá de Asturies, licenciada en Bellas Artes y doctoranda en Género y Diversidad. Y es, además, la autora de una guía didáctica para estudiantes elaborada con el respaldo de los tres consejos de juventud asturianos: el regional, el de Gijón y el de Oviedo.

Ayer, el presidente de dos de ellos, Álvaro Granda, que acaba de ser elegido presidente del consejo regional, cargo que aún compatibiliza con el de Gijón, presentó el material, con impactantes viñetas, del que dijo que «con él pretendemos hacer incidencia y dar un toque de atención entre la juventud y la comunidad educativa ante situaciones sexistas normalizadas en nuestro día a día, que por desgracia, vemos como se siguen reproduciendo, no siendo los y las jóvenes conscientes de esas actitudes sexistas».

Consentimiento entusiasta

Nacido del programa 'Ni Ogros ni Princesas', que el Conseyu de Asturies realiza en 42 centros educativos, el material pone el foco «en las personas que cometen las agresiones, para desculpabilizar a la víctima». Explica que «en la calle quiero sentirme segura, no valiente», se diferencia entre el sexo telefónico positivo y la pura extorsión y se deja claro cómo debe ser el consentimiento: «Afirmativo, reversible, específico, procesual, voluntario y entusiasta». Y que no siempre es no.