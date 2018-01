Guillermina Mier, un siglo al pie del Urriellu Arriba, Guillermina Mier brinda con su hijo. En la otra página, con una tarta para festejar su centenario en 2018. / FOTOS NEL ACEBAL El próximo 11 de enero cumplirá cien años y su aniversario coincide con la efemérides de la protección oficial del paisaje en el que nació | La abuela de Bulnes compartirá centenario en 2018 con el Parque Nacional de Picos de Europa, donde siempre ha vivido PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA BULNES. Lunes, 1 enero 2018, 10:07

Guillermina juega con su bastón mientras contempla el monte por la ventana de su piso en Arenas. Tiene la mirada viva, la voz enérgica y clara, la memoria y la inteligencia en perfecto estado. El próximo 11 de enero cumplirá 100 años y aunque apenas lleva una semana aquí -«Llegué el día de la Lotería»-, apunta con precisión, ya cuenta los días para que llegue San José, la fecha en la que tiene previsto volver a Bulnes, el lugar en el que nació y donde ha vivido toda la vida. «Arriba hablo con la gente. Aquí también vienen a visitame, pero estoy más a gustu en casa, al pie del cañón. No é por vigilar, sino porque me gusta», dice, sin dejar de mirar por la ventana.

Y el cañón a cuyo pie lleva décadas de guardia en su lugar natal -lo saben, generaciones de montañeros y excursionistas- es, naturalmente, Casa Guillermina, el bar y hospedaje que abrió hace cerca de medio siglo -media vida- con su marido Rafael Martínez y en el que sigue, ahora acompañando a su hijo José Manuel. El destierro temporal en Arenas este invierno será más liviano y Guillermina espera con ganas el día de su cumpleaños: una comida en un hotel cercano, rodeada de familiares y de amigos será su regalo para compartir en la celebración de su centenario. A la abuela de Bulnes le hace ilusión compartir su siglo de existencia con el del Parque Nacional de Picos de Europa, una efemérides que durante todo 2018 se recordará con la relevancia que merece en el Principado y de cuya coincidencia está perfectamente informada: «¿Cómo no lo voy saber? Lu creó el añu que yo nací el Marqués de Villaviciosa, que está enterráu en Urdiales, y entonces se llamaba Parque de de Covadonga», responde, volviendo a mostrar la extraordinaria salud de su atención a la realidad y su precisión por el detalle. El siglo de Guillermina Mier Campillo y del hoy Parque Nacional de Picos de Europa han discurrido paralelos o más exactamente vecinos. Ella llegó primero, en pleno invierno, en un hogar de pastores: «Mi madre murió teniendo yo nueve meses: éramos siete hermanos, nos crío una tía, hermana de mi padre. Teníamos cabras, ovejas y vacas. Entonces no estaba el lobu», cuenta hoy. Su compañero de centenario nacería unos meses después, el 22 de julio, por iniciativa -como bien recuerda ella- de don Pedro Pidal Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa y ponente en las Cortes Generales de la Ley de Parques Nacionales. El de la Montaña de Covadonga sería el primero creado en España. Entonces apenas abarcaba terrenos del lugar que le dio nombre y de Caín; en la actualidad y tras la incorporación en 2015 de una parte del concejo de Peñamellera Alta suma 67.455 ha., repartidas entre los concejos asturianos de Cangas de Onís, Amieva, Onís, Cabrales, las dos Peñamelleras, así como los leoneses de Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, y los cántabros de Camaleño, Tresviso y Cillorigo de Liébana. Es el segundo Parque Nacional en extensión (el primero es Sierra Nevada) y el único con población interior: 1.157 habitantes, según el censo de 2013.

Para el Marqués de Villaviciosa la elección de 1918 como año de creación del Parque tenía un especial significado: se cumplían doce siglos del alzamiento de Pelayo en las montañas de Covadonga y por tal motivo la Santina recibía su Coronación Canónica. En la conmemoración del centenario que se prepara, con más de 80 actos programados, tendrán igualmente un destacado protagonismo estos hechos y el propio logotipo oficial lo reflejará llevando una imagen de la Virgen, la Cruz de la Victoria y los Picos. Es un emblema en el que la abuela de Bulnes se reconoce. En un rincón de su cuartel de invierno en Arenas una imagen de la Santina ocupa un venerado espacio. Guillermina contesta rápida cuando se le pregunta qué le pide a la Señora de la Cueva para el nuevo año: «Salud y felicidad pa todos y que todo el mundu tenga pa vivir, que se ayude a los pobres y que seamos más consideraos los unos con los otros». Y su ruego vitalista y solidario solo se ensombrece al recordar a su marido Rafael, la única ausencia que echará en falta el día de su cumpleaños: «0Fui muy feliz con él. Era muy buen hombre y muy buen pastor, no hubo otru igual», evoca emocionada.

«Conozco toda España y no tengo dinero porque todas las perras que gané las disfruté», dice Abrió el bar del pueblo a medida que vio crecer el número de montañeros en la zona Casa Guillermina se convirtió en lugar de encuentro para miles de visitantes de los Picos

La figura de Rafael está presente en cada momento que repasa ahora Guillermina de su vida. Como todos sus vecinos de Bulnes fueron pastores, elaboraban quesos que luego vendían («los llevamos muchos años a la Feria de Muestras de Gijón», señala) y la puerta de su casa siempre estaba abierta para los montañeros que subían por la Canal del Texu camino del Urriellu. El Marqués de Villaviciosa lo había conquistado en 1904 con su compañero de cordada Gregorio Pérez, 'El Cainejo' y desde entonces el reguero de quienes siguieron sus pasos iría creciendo hasta convertirse en parte de la propia vida del pueblo. Muchos de ellos llegaban pidiendo «un poco de agua, un cachu de pan, chorizu» y el matrimonio vio la ocasión de abrir un bar para atenderlos. Al principio era un simple mostrador de tablillas y más tarde, tras subir poco a poco el material en caballerías, acabarían ofreciendo incluso hospedaje a los excursionistas.

Casa Guillermina se convertiría en un lugar de referencia para los miles de montañeros que cada año se adentran en los Picos de Europa. En la fértil memoria de su fundadora hay un vívido registro del paso de cada uno de ellos, especialmente de los que no volvieron. Tenía diez años cuando el ovetense Luis Martínez, 'Cuco', falleció en el Picu Urriellu y su casa fue el lugar donde pasaron la última noche los donostiarras Francisco Berrio y José Ramón Ortiz, antes de perecer en la misma cumbre en 1969: «Le dijeron a mi marido que si en tal fecha no volvían, que los fueran a buscar. Y así fue», cuenta ahora.

Por el siglo de Guillermina pasó también la tragedia de la guerra civil -la noticia del estallido la sorprendió segando «estábamos en Mildón a la hierba, me acuerdo bien»-, las miserias de la postguerra -«pasamos hambre de muchas cosas pero no de comer: teníamos leche, manteca, huevos, lo que faltaba en otros sitios»- y los vertiginosos cambios que irían sucediéndose en la longeva vida que le ha tocado vivir, incluido el climático, sobre el que opina con un destello de picardía en los ojos: «La verdad é que nieva pocu. ¡Cambiaría el tiempu, como cambian el gobiernu y la gente!».

El humor y el interés por lo que la rodea tal vez sean las vitaminas del secreto de su lúcida longevidad, ya que asegura «pa la memoria no tomo nada y como de todo, dijéronme los médicos que lo único que me quitaban si pudieran eran los años y pa eso no hay pastillas». El calor de la familia y el de las muchas amistades que fue cultivando desde su casa en Bulnes son sus otros complementos energéticos. Habla con orgullo de sus hijos Josefina y José Manuel, sus tres nietos: Rafa, Ignacio y sobre todo Adolfo (campeón de carrera en vertical, gaitero y ahora a punto de abrir su propio albergue en Bulnes) y sus cinco biznietos. De sus amistades afirma que <»las tengo por el mundu enteru, donde quiera que vaya soy bien acogida», una suerte en una mujer a la que siempre le ha gustado viajar y disfrutar la vida. «Conozco toda España y no tengo dinero porque todas las perras que gané las disfruté. É lo que hay que hacer porque pal otru sitiu tenemos el viaje pagu», sostiene.

Homenaje

A pocos días de su esperado cumpleaños rescata los versos que le salieron con motivo del homenaje que recibió de sus vecinos cabraliegos el año pasado: «Yo de Bulnes soy nacida/fui pastora en Camburero,/adiós Naranjo de Bulnes/ que en el Corazón te llevo». En sus versos daba las gracias «a todos en general/que mi corazón no quiere/quedar con ninguno mal» y con la misma gracia se despedía «con mucho amor y alegría/porque tengo muchos años/ y es muy corta la vida». Poesía y humor de quien está a punto de cumplir cien años. Los mismos que el Parque de Picos donde siempre estuvo su casa abierta y por cuyo siglo quiere brindar el próximo 11 de enero con los suyos. Ese es su otro deseo para 2008.

El Parque de la Montaña de Covadonga creado por don Pedro Pidal en 1918 es, sin duda, fiel reflejo de todos los cambios experimentados durante estos cien años. Hoy es el primer destino turístico de Asturias y uno de sus principales espacios naturales. La conmemoración del triple aniversario en la que trabajan el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Cangas de Onís y el Arzobispado, busca relanzar su puesta en valor.