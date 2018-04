Guillermo Martínez niega que faltaran medios para rescatar a los atrapados en la nieve en Allande EL COMERCIO Gijón Jueves, 5 abril 2018, 01:39

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, negó ayer que el 112 Asturias no tuviera medios suficientes para atender a los vehículos que el pasado 30 de marzo se vieron atrapados por la nieve en los puertos de El Palo y La Marta. Sus ocupantes tuvieron que ser rescatados por la Guardia Civil.

De hecho, aseguró que llegaron a ser movilizadas dotaciones de bomberos de los parques de Grandas de Salime y Cangas del Narcea, pero que no llegaron a intervenir porque llegaron antes los vehículos de la Guardia Civil.

Sin embargo, la Benemérita aseguró el operativo se montó a raíz de que varias personas llamaran a la Guardia Civil avisando de que la nieve les tenía aislados en ambos puertos y después de que desde el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) señalasen que no disponían de personal para efectuar los rescates.

Según Martínez, ese día el 112 Asturias actuó de acuerdo al protocolo y se consideró como un caso de vialidad invernal y no como una emergencia. No obstante, ha señalado que cuando apreció que había riesgo para las personas y se tuvo conocimiento de que en El Acebo había un bebé en un coche atascado y en La Marta, una mujer embarazada, se movilizó al personal de Bomberos de Grandas de Salime y de Cangas del Narcea pero no llegaron a intervenir porque lo solucionó antes la Guardia Civil. «En ningún caso se careció de medios», incidió.