«Lo que hago es cumplir con mi trabajo y les agradezco que me lo hayan reconocido» Sábado, 17 marzo 2018, 04:56

El coronel del Ejército de Tierra Vicente Bravo Corchete es el delegado de Defensa en Asturias desde 2013 y la asociación de jefes y mandos de la Policía Local le quiso reconocer no solo su trayectoria, sino «el especial vínculo que le une a los cuerpos de seguridad y particularmente a la Policía Local». Es más, siempre colaboró en cualquier acto de carácter técnico y profesional al que fuera invitado.

Pero el delegado de Defensa tiene claro que lo que ha hecho «es cumplir con mi trabajo y les agradezco que me lo hayan reconocido». En opinión del coronel Bravo Corchete, recibir esta distinción es «un auténtico honor y orgullo que me hayan reconocido la poca y escasa labor que yo realmente hago». Pero tiene claro que seguirá ayudando a las policías locales asturianas: «Toda la colaboración que me piden y esté en mis manos la facilito o colaboro para poder conseguirla». Y es que desde la asociación resaltan «su compromiso de servicio y entrega a su deber».