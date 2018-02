Genaro Alonso: «No vamos a conculcar la ley para volver a las 18 horas» El consejero de Educación, Genaro Alonso. El consejero de Educación afirma que mientras se mantenga el real decreto no habrá fórmulas alternativas para que el profesorado recupere el horario previo a la crisis ELENA RODRÍGUEZ Gijón Jueves, 1 febrero 2018, 05:31

La junta de personal docente no universitario (Suatea, UGT, ANPE, CC OO, CSI y CSIF) llama al profesorado a manifestarse el día 20 de febrero, martes, a las seis de la tarde, en la plaza de España, para pedir que se rebajen sus horas lectivas y recuperar el horario que tenían antes de la crisis. Esto es, 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria.

Será una movilización que se sumará a la que ya llevan realizando los institutos en los últimos meses para protestar por la carga de trabajo, que “repercute en la calidad educativa”.

Sin embargo, pese a este incremento de la presión, el consejero de Educación, Genaro Alonso, reiteró ayer que, mientras que no sea derogado el real decreto-ley que permitió el incremento de las horas lectivas por una cuestión de racionalización del gasto, el horario se mantendrá. “Lo hemos dicho siempre. Reconocemos la carga de trabajo que tiene el profesorado, pero con la misma intensidad también apuntamos que no vamos a conculcar el ordenamiento legal vigente. Otras comunidades -añadió- lo tienen recurrido, pero nosotros no vamos a ir por ese camino. No es nuestra senda”. Preguntado acerca de fórmulas alternativas que permitan aminorar esa carga, aseguró que su departamento no se las plantea.