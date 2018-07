«Estoy impaciente por cantar en la tierra de mi abuela» 09:27 Oskar Proy, con su abuela Mónica Díaz, asturiana emigrada a Australia. / E. C. El joven Oskar Proy, que triunfó en 'La Voz' Australia con su particular versión del 'Asturias, patria querida' y que abrirá el Descenso del Sella, ofrecerá un concierto el lunes 6 de agosto en Cangas de Onís con más canciones asturianas A. VILLACORTA Jueves, 5 julio 2018, 04:43

El mediodía del próximo 4 de agosto, a la vera del Sella, cuando el himno de Asturias suene no una, sino dos veces en la salida de las piraguas, será el momento de respigarse por partida doble y el culpable tiene nombre: Oskar Proy, el joven que, a sus escasos 18 años, el pasado mes de abril consiguió que el 'Asturias, patria querida' diese la vuelta al mundo gracias a su participación en 'La Voz' Australia. Una actuación que dedicó a su abuela, la asturiana Mónica Díaz, emigrada a Oceanía tras la guerra civil, cuando recién estrenaba la veintena, y que ahora está aquejada de demencia. Así que ni el Ayuntamiento de Cangas de Onís ni el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) podían desaprovechar la oportunidad de tener al músico en la edición número 82 de la gran fiesta sellera, una invitación a la que dijo sí sin pensárselo y que se materializará en el viaje que a principios de agosto lo traerá al Principado junto a su padre para conocer el pueblo de su abuela, Llano de Margolles, un núcleo de apenas trece habitantes donde nació hace ochenta y un años, en plena contienda, Mónica Díaz, la destinataria del emotivo 'Asturias, patria querida' que unió Cangas de Onís y las antípodas.

«Imagino que estar en Asturias deber ser como estar ante tu primera tarta de chocolate»

«Estoy ya impaciente por cantar en la tierra de mi abuela», explica desde el otro lado del mundo Oskar Proy a EL COMERCIO, sobre una actuación que el alcalde cangués y el presidente del CODIS, Juan Manuel Feliz, han planeado al milímetro. «Volarán de Melbourne a Bilbao haciendo escalas en Singapur y París e iremos a buscarlos para traerlos a Asturias en coche y que, el día 4, sea él quien abra la ceremonia con su versión 'sui generis' del himno regional, acompañado por su guitarra eléctrica, para dar paso luego al pregón de la piragüista Mara Santos y, a continuación, al 'Asturias, patria querida' tradicional, que será el que la gente cante».

«Aunque, en total, su estancia en el Principado se prolongará trece días», adelanta Feliz, que avanza también que el músico «ofrecerá un concierto en Cangas de Onís del lunes, día 6, a las 20 horas, tras el acto de inauguración de una calle dedicada a los vencedores cangueses del Sella». Un recital en la que el joven mezclará temas de su repertorio con canciones tradicionales asturianas que ensaya ya a marchas forzadas y que bien podrían ser 'Santa Bárbara bendita' o 'Chalaneru', aunque la decisión final aún no está tomada, cuenta el propio Oskar.

-Primera pregunta, obligada: ¿cómo está su abuela Mónica?

-Tuvo una vida dura. Nació en 1937 en Llano de Margolles y su padre murió en la guerra civil, así que las cosas no fueron fáciles para su madre y su abuela y fue su tía María la que tuvo que hacerse cargo de ella cuando apenas era una adolescente, pero ella siempre fue fuerte y, al llegar a Australia, se dedicó a cuidar a gente mayor, que la adoraba. Ahora, en cambio, es el turno de que la cuidemos a ella y, a pesar de la demencia que la ha hecho olvidar casi todo, responde muy bien a la música. Se ríe, aplaude e incluso baila. Por eso mi padre me animó a aprender 'Asturias, patria querida'. Esperábamos que le trajese buenos recuerdos y ocurrió, porque, aunque la demencia ha avanzado, hay momentos en los que puedes ver en sus ojos o en su sonrisa que te reconoce y se da cuenta de cosas. Se me rompe el corazón de verla así, pero lo único que me preocupa es que sea feliz y no sufra.

-¿Esperaba la repercusión de su himno de Asturias?

-Realmente, no sabía qué esperar de cantar un tema español en Australia y solo deseaba que los 'coaches' fuesen capaz de conectar con una canción tan bella y sentir lo que yo siento cuando le canto a mi abuela. Y también ocurrió. Pero después llegó una sorpresa todavía mayor cuando empecé a recibir toda esa oleada de amor y apoyo en forma de mensajes de gente del otro lado del mundo, de toda España y, especialmente, de Asturias. Eso fue lo que hizo de la actuación algo tan mágico y tan loco. Es indescriptible y solo puedo dar las gracias desde el fondo de mi corazón por este sueño increíble.

-¿Cómo se imagina que será estar en Asturias?

-Imagino que será como cuando era pequeño y me dieron mi primer trozo de tarta de chocolate. Esa sensación de verlo, olerlo y no poder esperar para probarlo. He escuchado tantas historias sobre su naturaleza deslumbrante, sus verdes montañas, sobre el río y su fiesta y sobre esa cultura tan rica que estoy muy nervioso y muy excitado de vivir esa nueva y maravillosa aventura.

-¿Y el Descenso del Sella?

-Es una de esas oportunidades que, con mucha suerte, solo se te presenta una vez en la vida y con la que nunca podría haber soñado. Espero que, de alguna manera, mi abuela se sienta orgullosa y representarla de la mejor forma posible, así que estoy estoy intentando aprender algunas canciones en español y haré mi mayor esfuerzo para devolver todo el amor y el apoyo que he recibido de los asturianos.