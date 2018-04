El Imserso rebate al Principado: «El Estado paga el 55% de la dependencia» Carmen Balfagón y Pilar Varela, en el centro, con los directores de dependencia de todo el país. / M. ROJAS Varela reitera que el Gobierno «solo aporta el 14%» y Carmen Balfagón replica que «hay que saber a qué destinan los 8.000 millones las comunidades» CHELO TUYA OVIEDO. Miércoles, 25 abril 2018, 03:46

Su «con todo el cariño y el respeto que le tengo a la consejera» no evitó que los discursos de Pilar Varela y Carmen Balfagón chocaran frontalmente. «El Estado sufragó el 14% del coste de la dependencia», dijo la primera. «Paga el 55%», le rebatió la segunda.

Venía la directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a presidir una «reunión informal» de directores de diferentes comunidades con competencias en dependencia. Una en la que se habló, como en cada en la que se reúnen las diferentes comunidades autónomas, de la financiación que necesita la Ley de la Dependencia. «Es el problema más importante que tenemos. Un problema de Estado. Así se vio en la Conferencia de Presidentes, que nos encargaron a un grupo de comunidades, de todos los colores políticos, hacer un análisis de la situación», recordó Varela.

Dicho estudio concluyó «con que el Estado solo aporta entre el 14% y el 21% del coste de la ley», pese a que esta decía que debía desembolsar la mitad del coste. «Con los recortes de 2012, cuando se eliminó el pago acordado, comenzaron los problemas», apuntó la consejera. Y puso como ejemplo «lo que ocurre en Asturias. El año pasado, el gasto en dependencia ascendió a 185,5 millones, un 6,3% más que el año anterior. Pues bien, el 68% lo aportó el Principado. El Estado, el 14%».

«El fin es ampliar la teleasistencia, que el usuario siga en casa el mayor tiempo posible»

Balfagón escuchaba sus palabras tan atenta como seria. «Con todo el cariño y respeto que le tengo a la consejera», arrancó, «tengo que decir que el Gobierno al que represento hizo esos recortes, los de 2012, porque estábamos en una crisis muy dura, de la que España ha salido mejor que otros, sin recortar los derechos de las personas».

Arenglón seguido, añadió la directora del Imserso que «el Estado aporta el 55% del coste de la dependencia». Ante la abultada diferencia entre porcentajes, Balfagón dijo: «No quiero entrar en discusiones estériles», pero sí precisó que «lo que digo está respaldado por los informes y las sentencias del Tribunal de Cuentas». Así, aseveró que «en los Presupuestos Generales del Estado hay 8.000 millones para el gasto en dependencia. Habrá que preguntar a las comunidades en qué lo han gastado».

«Nadie está desantendido»

Porque, ahí coincidieron ambas, «esa es la clave. Nosotros queremos que sean ayudas finalistas. Que venga una partida concreta que se llame financiación a la dependencia», explicó Varela. «Ahora llega como ayuda indeterminada», aclaró Balfagón quien, pese a las reiteradas preguntas, no quiso decir si hay comunidades que destinan a otros fines el presupuesto de la dependencia. «Lo que tratamos de evitar es que se haga»,

Tampoco quiso entrar la directora general del Imserso a la crítica reiterada de la consejera de Servicios y Derechos Sociales. «Las personas que están en el limbo (que tienen derecho a una ayuda, pero no la reciben aún) lo están por falta de recursos». Para Carmen Balfagón, «lo que debe quedar claro es que quien está en lista de espera no está, en ningún caso, desatendido. Es posible que no esté recibiendo la atención especializada a la que tiene derecho, pero seguro que está recibiendo una ayuda. ¿En qué lugar dejaríamos a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas si dejáramos creer que las personas en lista de espera no están atendidas?».

Su versión contradice a la aportada en cada informe semestral por el Observatorio de la Dependencia. En el último elevaba a treinta los asturianos que fallecen cada mes a la espera de su ayuda a la dependencia. «Nadie está desatendido», insistió.

La reunión informal cerrará el borrador «de una teleasistencia ampliada» y sentará las bases «de la figura del asistente personal». El objetivo es «que la persona siga en su casa el máximo tiempo posible». Además, se busca «crear una pasarela entre los niveles de discapacidad y dependencia, para que el baremo sea común». El encuentro concluye esta tarde.