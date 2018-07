Industria flexibilizará las condiciones para optar a ayudas a la investigación Con esas correcciones, apunta el rector, «habrá más posibilidades» para algunos grupos, pero los de Ciencias Sociales y Humanidades siguen fuera LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Miércoles, 4 julio 2018, 04:24

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo está dispuesta a corregir los «errores materiales» de la presente convocatoria de ayudas a organismos públicos de investigación para el período 2018-2020, para la que ha reservado 10,5 millones de euros, con el fin de favorecer a varios grupos de investigación de la Universidad de Oviedo que, con los estrictos requisitos que se habían establecido, no podían siquiera optar a ellas. El titular del departamento, Isacc Pola, y la directora general de Innovación y Emprendimiento, Ana Concejo, mantuvieron ayer una reunión con el rector, Santiago García Granda, en la que se analizaron los criterios más polémicos de las bases y se plantearon posibles cambios. «Correcciones de errores materiales», admite la consejería, «producidos durante su tramitación y apreciados por ambas partes».

Por ejemplo, se revisarán las condiciones relativas a la duración de los contratos del personal investigador. Para el caso de los grupos de investigación consolidados se requería que tres de sus, como mínimo, cinco integrantes fueran doctores vinculados a tiempo completo con la Universidad (o la entidad pública para la que trabajen). Una estabilidad que, desde ámbitos universitarios, consideraban irreal «cuando casi todos los que trabajan en Asturias en investigación entre 35 y 45 años lo hacen con contratos anuales renovables». Ahora, explicó el rector, se flexibilizará esa condición con «una interpretación más favorable para no temer que demostrar el límite del fin del contrato cuando se trata de contratos que se prorrogan».

También se haría una corrección de la actual convocatoria para contemplar en ella, de forma específica, a los grupos de investigación que desarrollan su trabajo en el campo de las Ciencias de la Salud.

«Se priorizan los trabajos más proactivos en relación al tejido empresarial», sostiene la consejería

Por otro lado, Industria mostró su disposición a simplificar la gestión de la documentación que se exige para optar a la línea regional de ayudas que, como máximo, prevé unas cuantías de 200.000 euros para los grupos de investigación consolidados y de 100.000 euros para los emergentes. De este modo, se evitarían tener que presentar la documentación que es accesible para la administración, apuntó García Granda.

A juicio del rector, con esas correcciones «habrá más posibilidades» para varios grupos de investigación de la Universidad que antes no cumplían los «duros» requisitos establecidos y ahora sí podrán acceder a las ayudas. No entran en ese grupo la inmensa mayoría de los investigadores de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, para las que, según apuntó García Granda, el Principado prevé abrir una convocatoria específica más adelante.

El riesgo de perderlo

Para el rector, la declaración de intenciones del consejero y la directora general para flexibilizar las bases de las ayudas era una opción a la que la Universidad no podía negarse toda vez que «oponernos a que saliera esta convocatoria era un riesgo muy grande porque significaría que este año no tendríamos ayudas a la investigación». «La alternativa no era muy optimista», reconoció.

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se aprovechó ayer para aclarar que la presente convocatoria fue diseñada «para apoyar el trabajo de los grupos de investigación más coherentes con la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (RIS3)». Unos grupos de investigación «más proactivos en relación al tejido empresarial y con mayor potencialidad de participación en grandes proyectos». Esos son los aspectos que la consejería considera que deben ser prioritarios.