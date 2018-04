La informática, una vía de escape entre rejas 01:51 Los internos José Laureano López y Luis Emilio Berezo, con las voluntarias María Emilia Sierra e Inmaculada Fernández. / P. LORENZANA Los presos de Asturias ven en los cursos impartidos por mayores voluntarios una manera de evadirse LAURA CASTRO GIJÓN. Viernes, 27 abril 2018, 01:46

«Son solo dos horas a la semana, pero nos ayuda a desconectar de todo esto, a sentir algo de libertad». Así defendió José Laureano López los cursos de informática que imparten los mayores voluntarios del programa impulsado por la Fundación de la Obra Social La Caixa a los presos del Centro Penitenciario de Asturias. Él lleva entre rejas cinco meses, aún le quedan otros siete para saldar su pena por un delito contra la salud pública y encontró en las dos horas de clase a la semana un respiro a la realidad que le rodea.

De hecho, es precisamente ese pequeño soplo de libertad lo que llevó a Luis Emilio Berezo a repetir por segunda vez este curso. Lleva dos años y tres meses preso y le quedan otros dos para abandonar la penitenciaría y agradece el trato que les dan los voluntarios. «Son cercanos, nos enseñan mucho y nos tratan con cariño. Solo podemos decir cosas buenas de ellos», aseguró Berezo. Lo mismo opinan sus profesores de ellos.

«Llegas aquí, les conoces y ves que tienen una realidad tan dura que tus problemas de fuera se quedan a un lado. La satisfacción que sentimos sabiendo que al menos durante dos horas les ayudamos a cambiar el chip es impagable», valoró Inmaculada Fernández, quien se incorporó este año al equipo de voluntarios. Tal es la relación de amistad que se forma entre los presos y sus profesores que incluso cuando salen mantienen el contacto. «Una vez me encontré con uno de los reclusos a los que había dado clase en la playa. No se atrevía a saludarme, pero cuando por fin se acercó me prestó muchísimo». Le dije: «No te preocupes, dónde nos conocimos será nuestro secreto», relató María Emilia Sierra, quien lleva cinco años participando en este programa y más de diez ampliando sus conocimientos informáticos. «Nosotros también nos tenemos que poner al día para enseñarles a ellos», agregó Sierra.

380 internos en diez años

Desde que se implantó este programa formativo en el Centro Penitenciario de Asturias, hace ya diez años, han pasado por él más de 380 internos y 26 mayores voluntarios. «Es una actividad que ayuda a la reinserción social de los internos dándoles herramientas y mejorando sus capacidades para aumentar las posibilidades de que encuentren un empleo cuando salgan», indicó Luis Fernández Fanjul, director del Centro Penitenciario de Asturias.

En términos similares se expresó José Suárez Tascón, gerente de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, quien agregó que es «una experiencia social única, pues sirve para poner en contacto a personas mayores con los internos a quienes transmiten sus experiencias de vida, limitando así su sensación de aislamiento y soledad, mientras contribuyen también a reducir su analfabetismo digital».