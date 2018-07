«Es absolutamente necesario modernizar las cercanías de Asturias de forma urgente» Íñigo de la Serna, el miércoles, de visita en la sede del PP de Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA Íñigo de la Serna, exministro de Fomento: «Quería que lo anunciara Rajoy: si se cumplen los plazos, la ampliación de la 'Y' es una obra clara para el Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras» RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 8 julio 2018, 20:13

La moción de censura desalojó a Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971) del Ministerio de Fomento, dejándole sin cargo ni escaño al que volver. Asegura que no fue la mayor frustración que le ha dado la política, quizás porque de inmediato se volcó en la batalla por la sucesión en el PP. Ha pasado las últimas semanas haciendo campaña por Soraya Sáenz de Santamaría en visitas que le permiten diagnosticar las obras pendientes con mirada de exministro.

-Acompañó a Mariano Rajoy las ochos horas que pasó en un restaurante mientras se debatía la moción de censura. ¿De qué se habla cuando se pierde un Gobierno?

-Nunca he revelado una conversación con el presidente y no lo haré ahora, menos en un momento en el que a su vez él tenía muchas conversaciones con otra gente y grupos.

-¿Cuándo fue la última vez que habló con él?

-Hace unos días. Lo veo bien, nos está dando una lección de talla política. Ahora que vamos a muchos sitios, me dicen lo orgullosos que se sienten de él, de que esté trabajando como lo hace cualquiera. Rajoy es una persona única en política.

-Su sucesor realizará una auditoría de los plazos que usted dejó prometidos.

-Estaremos vigilantes. Los compromisos que hicimos eran realistas. No hay excusa para dilatarlos.

-El ministro opone que usted dio alguno por «quedar bien».

-¡Al contrario! La primera vez que di plazos de la variante de Pajares sabía que no coincidían con lo que tenía asumido la sociedad, que los vería lejanos, pero eran realistas y en política hay que ser serio y riguroso con los plazos. Si se está encima de ellos y no se dejan al albur del transcurso habitual de la administración, si se está permanentemente revisando que se vaya cumpliendo cada hito, todos son perfectamente 'cumplibles'. Exigiremos que no haya ningún retraso.

-¿Qué debe hacer su sucesor para acabar la variante en el año 2020?

-Cumplir los proyectos y seguir tramitando lo que dejamos hecho.

-¿Qué es lo que dejaron?

-León-La Robla licitado, la eliminación del 'fondo de saco' de León cumpliendo los plazos, la implantación del ERTMS en fase final, lo que reducirá entre 10 y 15 minutos el viaje, los proyectos de la variante y el del intercambiador de Campomanes prácticamente terminado... Está todo el trabajo hecho. Lo único que puedo decir es que no se pare nada y así se cumplirán los plazos.

«El plan de vías está encarrilado; en la variante de Pajares está todo el trabajo hecho»

-El plan de vías de Gijón quedó menos atado, al faltar que el Consejo de Ministros aprobase el convenio. ¿No está en riesgo?

-Estaba debatido, hay un acuerdo político de amplio espectro y plazos realistas, por lo que el riesgo debería ser cero. Sin esperar a la aprobación, iniciamos el estudio informativo y los proyectos. Lo dejamos todo hecho, rescatamos un acuerdo que estaba muerto aplicando una fórmula que le da viabilidad. Está completamente encarrilado.

-Sus detractores dicen que solo vendió humo, que daba plazos y tramitaciones, pero no realidades.

-No es cierto. Una cosa es el discursillo y otra el BOE. No tienen más que mirar a él para ver las licitaciones de León-La Robla, las de la variante, la ejecución del 'fondo de saco', los convenios a punto de firmar con Gijón, los protocolos y trámites en Avilés, las obras de la A-63 en marcha y las terminadas.

-Presentó en diciembre un plan de cercanías para Asturias, de más de 600 millones, y prometió venir a los seis meses a detallar su avance. Le habría tocado ahora.

-Es un plan absolutamente necesario. El mismo jueves que nos fuimos íbamos a llevar a la comisión delegada las Obligaciones de Servicio Público, que determinan cómo se cubre el déficit de Renfe por explotar las cercanías e incluía una mejora de frecuencias entre Oviedo y Avilés. Con eso queríamos formalizar de manera inmediata, en junio, otro ambiciosísimo plan de más de 4.000 millones para renovar la flota de trenes y que tenía una solución financiera absolutamente viable para solventar el problema de envejecimiento de la flota que hay en Asturias y otros sitios. Nada de eso ha salido y es imprescindible para Asturias. Además de la alta velocidad, el plan de vías y la integración en Avilés, si Asturias tiene que reivindicar algo que creo que es importante es el plan de cercanías. Pienso que debe ser uno de sus principales objetivos.

-Además de nuevos trenes, el plan incluía obras. ¿Qué avanzó en eso?

-Están desagregadas en una multitud de expedientes, con plazos distintos. El principal problema que tiene Asturias en la parte de cercanías de ancho métrico son los desmoronamientos de taludes y terraplenes. Eso se estaba elaborando de manera integral porque había un responsable de cada plan de cercanías que chequeaba el grado de implantación.

«El principal problema de Feve aquí son los desmoronamientos de taludes y terraplenes» «El PSOE ha tomado una decisión unilateral en los peajes que afectará al futuro de España»

-Al presentar el plan detalló tal grado de problemas en la red que dejó a muchos pasmados.

-Sí, me costaba decir alguna de las cosas que dije, pero en política hay que intentar siempre decir la verdad para mejorar las cosas. Es absolutamente necesario un proceso de modernización de la red de cercanías de Asturias de forma urgente.

«Hoy puedo decirlo»

-En su última visita dijo que si había una obra urgente en carreteras era la ampliación de la 'Y' con un tercer carril. ¿Era una urgencia técnica o una apuesta política?

-Hoy puedo decir algo que entonces no trasladé. Dije que habíamos iniciado el proceso para contratar un anteproyecto para Serín-Lugones y Tamón-Lloreda. El objetivo era tener así un estudio de viabilidad que nos permitiera incluir la actuación en el Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras (PIC), sistema de financiación público-privada por vía de concesión, en el que se paga por disponibilidad, y que nos permitía lanzar las obras rápido y al margen de los presupuestos. Aunque es una obra que nunca me pidieron aquí, la 'Y' cumple todos los parámetros para lanzar una concesión con mantenimiento a 30 años. No lo dije porque queríamos que el anteproyecto estuviera maduro y fuera el presidente Rajoy quien viniera a anunciar que la 'Y' formaría parte del PIC. Si se cumplen los plazos de los anteproyectos es una obra clara para incluir en el PIC.

-Ahora no sabemos la suerte que tendrá ese plan y esa idea.

-En su día el PSOE estaba de acuerdo con él, e incluso reclamaba que llevara una inversión superior a los 5.000 millones que proponíamos. Nosotros nos echamos para atrás porque al final supone limitar la capacidad inversora de los gobiernos del futuro.

-El ministro Ábalos anuncia que las autopistas quedarán libres de peaje cuando expiren los contratos. ¿Por qué usted no se atrevió?

-Creíamos que una apuesta de ese calado debía hacerse con diálogo político, con consenso porque trasciende a la legislatura y afectará a numerosos gobiernos del futuro. Por eso dijimos que no renovaríamos esos contratos y que había que dialogar. Por desgracia el PSOE ha tomado de forma unilateral una decisión que afectará al futuro de España y a gobiernos que no serán socialistas.

-La cuestión aquí se ha visto alterada por la necesidad de reformar los túneles del Huerna para que cumplan la norma de seguridad, lo que cuesta 79,4 millones según los proyectos que ustedes dejaron listos. La concesionaria cree que no es su obligación pagarlos y que, de hacerlo, hay que compensarla. ¿Qué debería hacer su sucesor?

-El Gobierno debe ejercer su función, que en este caso pasa por activar todos los proyectos con la fórmula que considere oportuna para esa necesaria adaptación a la norma, que recuerdo que es una obligación. Ha de hacerse con la fórmula financiera que menos perjuicio cause a los españoles, pero no es nuestra función explicar cómo se debe gestionar.