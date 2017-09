El PP insta a Javier Fernández a «dar la cara» tras el fallo Jueves, 14 septiembre 2017, 02:14

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, instó ayer al presidente del Principado, Javier Fernández, a «dar la cara» tras conocerse la sentencia del 'caso Renedo'. Reprochó al «máximo responsable del Gobierno» que no haya dicho todavía «ni una sola palabra». «Debería haber dado una explicación pública, que le abochorna o lo que estime, pero dando la cara», sostuvo. Para Fernández, el silencio del presidente ha sido «impresionante». Así, le reprochó que no haya hablado «a un caso importantísimo de corrupción en un ámbito especialmente sensible como es la educación».