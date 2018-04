Los interinos temen «una pérdida masiva de empleo» tras las oposiciones docentes

«No somos docentes de usar y tirar». Lo decía una pancarta portada por un grupo de manifestantes en la concentración convocada ayer por el sindicato Suatea frente a la sede del Principado y que movilizó a 200 profesores interinos en un día también de huelga en el colectivo. Entre los asistentes, un profesor de sesenta años que dice estar disfrutando de sus últimos cuatro meses de 'vida'. Está convencido de que, tras las oposiciones convocadas en los cuerpos de Secundaria, le espera el paro. Lleva años dando clase, se presentó a los procesos selectivos, se quedó a las puertas de sacar plaza y ahora su especialidad vuelve a salir, pero teme que ya no pueda competir con los más jóvenes. Por eso, lo que pidió ayer el sindicato es «estabilidad» para el profesorado interino, porque cree que tras años y décadas de dedicación al sistema educativo, «no pueden irse a la calle». «Porque, además -decían los manifestantes-, la Administración ha incurrido en fraude de ley, abusando de la temporalidad para cubrir necesidades de carácter permanente».

Sostiene la central que «una circunstancia excepcional como la actual, en la tenemos un 32% de tasa de interinidad, requería de soluciones excepcionales, como un sistema transitorio en el que se hiciesen valer especialmente los méritos acumulados, como ya ocurrió en otras ocasiones. Por el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF en Madrid en marzo de 2017 «no va a ser así». Considera que, en dicho pacto, «no se tuvieron en cuenta las consecuencias que esta convocatoria de macro oposiciones va a tener en el personal interino», porque «lo que va a implicar es un ERE masivo», especialmente, dice, en una comunidad como la asturiana «donde tras el proceso selectivo se rebareman las listas, con la rotación que supone en el empleo».

Por eso, aludiendo a las declaraciones del consejero -quien señaló que «hacer fijos a los interinos sin pasar por las oposiciones es inadmisible»- replicó que «no es que no queramos oposiciones. Eso es mentira. Las queremos, pero no así, sin un sistema que no dé garantías al profesorado interino». «No estamos pidiendo entrar por la puerta de atrás, sino respeto a nuestra profesionalidad, porque si los interinos se van a la calle, se va a desperdiciar muchísimo capital que saca proyectos adelante que han tardado años en construirse». «Nos hemos ganado el derecho a seguir en este trabajo», apuntó, por su parte, el portavoz de la Plataforma del Personal Temporal Interino Laboral Estatutario (PIAS), Antonio Martos.

Entre las propuestas, un nuevo acuerdo de interinos que separe la lista de interinidad del proceso selectivo y que dé garantías de estabilidad al profesorado mayor de 55 años, o como ocurre en Baleares, garantizar el compromiso de contratación de tres o más años prorrogables, «como existía en Asturias en 2000». «Lo que pedimos es legítimo y realista y no estar discriminados con respecto a otros territorios». La manifestación puso fin a un día de huelga con un 40% de seguimiento, según Suatea, con mayor implicación en Secundaria que en Primaria, «que aún no ven pasar el toro frente a su casa». La consejería rebajó el porcentaje al 4,5% «con datos de las diez de la mañana». Entre los manifestantes, la Asociación de Docentes Interinos (ADIA), PIAS y el Sindicato de Estudiantes.

El recurso llega al TSJA

La huelga de interinos tuvo lugar ayer justo en el mismo día en que la Consejería de Educación remitió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) contra la convocatoria del proceso selectivo y que se aplacen las oposiciones. ANIL (con 1.880 integrantes en el conjunto del Estado y 200 en Asturias) ha impugnado la Oferta Pública de Empleo (OPE) en todas las administraciones a escala estatal por entender, como ocurre en el caso de Suatea, que «la OPE se va a convertir en el mayor expediente de regulación de empleo (ERE) de la historia». Indica que el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF para «acabar con el fraude de ley» de encadenar contratos temporales para cubrir puestos permanentes, tal y como denunció la Justicia Europea, garantiza la ocupación de esas plazas por personal fijo, pero no respeta los derechos de quienes las han estado ocupando hasta la fecha.

Por eso, reclama también un plan de estabilidad y ha impugnado hasta los Presupuestos Generales del Estado, que financiarían dicho acuerdo. Según recuerda Fernando Fanjul, miembro de ANIL en Asturias, de la recién creada Plataforma de Interinos de la región (PIAS) y docente interino en FP, las alegaciones contra dicho consenso están llegando a todos los juzgados (desde los contencioso-administrativos hasta la Audiencia Nacional). En el caso del TSJA, hay un plazo de nueve días para que los interesados se personen como parte. La Consejería, recuerda Fanjul, tiene un plazo de tres años para convocar la realización de las pruebas. «Eso aparece en una cláusula ¿Entonces, para qué quiere hacerlo en cuatro meses? Lo que pedimos es que aplace los procesos selectivos hasta que la Justicia se pronuncie y haya sentencias que sienten jurisprudencia», señala.