La inversión «facilita la movilidad en el área central de Asturias», dice Lastra

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, se mostró ayer satisfecho con la presentación del Plan de Cercanías que realizó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la Delegación del Gobierno, en Oviedo. La inversión de 580,96 millones de euros es «una muy buena noticia, porque facilita la circulación de las personas, facilita la movilidad en el área central de Asturias, que es lo que realmente nos importa y preocupa». Y es que Lastra explicó que esta importante actuación ministerial será acompañada «con nuestro plan de movilidad en el área central, para que las Cercanías cumplan el papel social que tienen encomendado. Asturias necesita reformar, renovar y modernizar su plan de movilidad y este es el paso más importante que podemos dar en este momento».

Ministerio y consejería trabajaron juntos para llegar a un consenso sobre el Plan de Cercanías. Sobre el resultado final, el consejero indicó que «tengo que reconocer que el plan satisface el conjunto de aspiraciones que hemos ido discutiendo. Uno no puede pensar que está todo lo que se quiere. Pero no somos de lamentar lo que no está, sino de valorar lo que sí está. Y lo que sí está es muy importante».

Por ello, Fernando Lastra celebró el trabajo «leal» entre ambas administraciones y, en su opinión, «Asturias puede hoy estar más satisfecha del trabajo que se ha hecho, del esfuerzo que tendrá que hacer el Estado español en la inversión pública en nuestras Cercanías y nosotros, lógicamente, corresponder en la medida que nos compete: ser exigentes, serios y rigurosos, pero ser cooperativos y trabajar de manera conjunta, que es lo que da buenos resultados».

Que la primera fase del plan concluya en 2022 y la segunda, en 2025 es, según Lastra, «asumible por la sociedad asturiana».