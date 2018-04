«Tenemos que invertir menos en ladrillo y más en talento, la riqueza está en las mentes»

-¿Cuántos profesionales están investigando y trabajando con medicina regenerativa en Asturias?

-Hay cuatro grupos: el del Hospital de Jove, que dirige Francisco Vizoso; el de trasplantes y terapia celular del HUCA que puso en machar Chus Otero; el del Instituto Fernández-Vega, y el del Centro Comunitario de Sangre y Tejdos. Para una comunidad como la asturiana, de apenas un millón de habitantes, estamos muy bien.

-¿Hay nivel de investigación?

-Se debería investigar más porque hay nivel y profesionales para hacerlo, pero tampoco estamos tan mal. Me gusta ver el vaso medio lleno. Yo animo a todo el mundo a investigar porque te hace mejor profesional y, además, te despeja la mente. Sé que para un gerente la investigación no se ajusta a sus necesidades pero a la postre hace que el hospital suba de nivel y que mucha gente quiera ir a ese centro a formarse y a tratarse.

-Decía que la sanidad pública debe replantearse hasta dónde llegar, ¿qué cambios haría?

-Lo que no tiene sentido es gestionar los hospitales como en los años sesenta. Seguimos trabajando de ocho de la mañana a tres de la tarde. Sé que es un tema que incomoda pero no se puede seguir así. Ahora están hablando de invertir en Cabueñes, algo que me parece lógico pero no para seguir trabajando de ocho a tres. Hay que invertir menos en ladrillos y más en talento. La riqueza está en las mentes no en los edificios.