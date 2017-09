Investigan el robo de una lancha que apareció volcada cerca de Rodiles Casco del barco, a la deriva, frente a Rodiles / E.C. Varios testigos avistaron la embarcación y dieron aviso a Salvamento Marítimo de El Musel, en Gijón E. FERNÁNDEZ Villaviciosa Lunes, 25 septiembre 2017, 00:01

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer qué pasó en el puerto deportivo de El Puntal. La embarcación ‘El sueño’, atracada en este muelle náutico de Villaviciosa, apareció volcada a escasas millas de la playa de Rodiles. Varios testigos avistaron la embarcación y dieron aviso a Salvamento Marítimo de El Musel, en Gijón. A la zona acudió el helicóptero Helimer ya que se temía que los tripulantes pudieran estar dentro de la embarcación. Tras comprobar que no había nadie en su interior, los efectivos dedicaron sus esfuerzos a remolcar la lancha hasta el puerto gijonés.

El presidente del club náutico El Puntal, César Fernández, acudió a la playa de Rodiles al conocer el suceso. Según explicó, «lo primero que hice fue llamar al dueño de la lancha, que vive en Valladolid. Me dijo que no había dejado el barco a nadie, así que todo apunta a que fue un robo». En su opinión, «esto no fue una imprudencia» como sucedió el pasado 7 de septiembre cuando varios surfistas que se encontraban en la playa de Rodiles tuvieron que rescatar a una pareja tras volcar su embarcación en Las Escobas, una zona también conocida como Tazonera.

‘El Sueño’, según César Fernández, «era una lancha buenísima. Tenía unos diez metros de eslora, semicabinada y con dos motores». Desde su experiencia, el presidente del club náutico advirtió de que «los accidentes que se producen en esta zona son por desconocimiento o por valentía». Los agentes de la Guardia Civil interrogarán en los próximos días a los propietarios de las embarcaciones del puerto deportivo para intentar averiguar lo sucedido.