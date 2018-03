El Gobierno central ve «difícil» un pacto en Europa en defensa de la Política Agraria Común La ministra Tejerina cree complicado alcanzar un acuerdo. / EFE España defiende la necesidad de que la PAC cuente con una dotación adecuada y quiere que los ministros consensúen un documento S. G. A. GIJÓN. Miércoles, 14 marzo 2018, 03:54

Las discrepancias entre los países, centradas principalmente en el presupuesto y el reparto de las ayudas, han llevado al Gobierno central a dudar de que se pueda alcanzar una posición común a la hora de pactar una posición única en defensa de la Política Agrícola Común (PAC). «Existen dificultades» para alcanzar un pacto, reconocían ayer a las comunidades autónomas en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cuya titular, Isabel García Tejerina, se reunió con los responsables autonómicos del sector para preparar el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) del lunes, que tratará de acordar unas conclusiones -no vinculantes- sobre la PAC.

El secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, indicaba que «no está claro» que los ministros aprueben tales conclusiones y que para España es prioritario reflejar en ellas la importancia de que la PAC mantenga un presupuesto adecuado.

A la reunión del consejo consultivo acudieron consejeros de Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia. Y por videoconferencia participado los de Asturias, Castilla y León y Cantabria. Entre los asuntos que dividen a los países comunitarios, según Cabanas, destacan las referencias a la financiación de la PAC, porque algunos gobiernos no las quieren incluir, teniendo en cuenta que aún faltan las propuestas sobre el presupuesto general con el que contará la UE más allá de 2020. También hay diferencias sobre la «convergencia», ya que los países del Este y otros que entraron a la UE después de 2004 quieren que se iguale el nivel de ayudas entre antiguos y nuevos estados miembros.

Con Francia, Italia y Portugal

Cabanas recordó que España ultima una posición común en defensa de una PAC fuerte y con reglas comunes con Francia, Italia y Portugal. Aunque también apuntó que la situación política italiana, tras las elecciones y sin formar aún nuevo gobierno, es otro elemento que dificulta una posición común.

No obstante, puntualizó que todavía no habrá consecuencias prácticas si el próximo lunes el consejo no llega a un acuerdo, pues la Comisión Europea no ha presentado sus propuestas legales sobre la PAC ni sobre el marco financiero. España quiere que los ministros consensúen un texto, pero ve más importante que un consejo agrícola refleje en él la defensa de una dotación adecuada de la PAC y de evitar alteraciones de competencias y riesgos en el reparto de las ayudas. La PAC es prioritaria e irrenunciable», ha llegado a decir la ministra Tejerina.