Javier Fernández: «El turismo vive una época dorada» Julio González Zapico, Isaac Pola, Javier Fenández y Guillermo Martínez, durante la presentación del Día de Asturias en Fitur. Junto estas líneas, vista del stand. / NEWSPHOTOPRESS El presidente del Principado resalta en Fitur las «excelentes cifras» logradas en 2017 CHELO TUYA GIJÓN. Sábado, 20 enero 2018, 03:58

«No soy amigo de triunfalismo», recordó, pero no pudo dejar de certificar que «el turismo de Asturias vive su época dorada». El presidente regional, Javier Fernández sustentó tal aseveración en los datos, unos que dijo «no soy amigo de dar», pero que reflejan un nuevo «año de récord turístico» en la región. A falta de los resultados de diciembre, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitará la próxima semana, Asturias ya superó los dos millones de turistas. «Una cifra nunca alcanzada antes de 2015 y que llevamos tres años repitiendo».

Así lo aseguró en el Día de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el mayor enclave del sector que, cada año, se celebra en enero en Madrid. Acompañado del consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, y del director general de Turismo, Julio González Zapico, el presidente recorrió el pabellón asturiano, de más de 600 metros cuadrados, acompañado por la mayor parte de los alcaldes de la región, así como portavoces políticos de todos los grupos con representación en la Junta.

En la comitiva tuvo lugar destacado la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que explicó su presencia «por mi ascendencia asturiana. Mi familia es de Vegadeo. De riguroso malva, la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo apoyada en la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y en la exviceconsejera de Presidencia, María José Ramos. Con ambas, recordó, inauguró en 2007 el primer centro español de asistencia integral a víctimas de violencia de género, la gijonesa Casa Malva.

El desafío internacional

Las tres pasaron, como el presidente, por el fotomatón asturiano, una de las estrellas del pabellón por la que han pasado ya medio millar de personas. Y las tres tuvieron un lugar preferente entre el casi medio millar de personas que abarrotó el pabellón asturiano en el certamen madrileño. Ante un público formado por alcaldes, políticos, empresarios y representantes del mundo de la cultura, como la escritora María Teresa Álvarez, aunque con la ausencia de Foro Asturias que justificó su ausencia para «no aplaudir al Gobierno asturiano en el Día de Asturias», Javier Fernández recordó los objetivo marcados a su llegada al gobierno, en 2012. «Queríamos que el turismo fuera el 10% del Valor Añadido Bruto (VAB) asturiano y así lo dije en mi primer Fitur, en 2013. Alguien me dijo que era poco ambicioso, pero hay que recordar en qué momento estábamos». En uno que no era bueno. 2012 fue considerado el 'annus horribilis' para el turismo en general y para el sector hotelero asturiano en particular. «Teníamos en España más de seis millones de parados».

Cinco años después, al cierre de 2017, el sector turístico asturiano roza «el 11% del VAB y supone «el 12% del empleo regional», precisó el presidente que no olvidó destacar que «entre enero y noviembre del año pasado, el número de turistas creció un 4,9% y el de pernoctaciones un 5,7%», con un peso específico de la gran asignatura pendiente del turismo asturiano: el viajero internacional

«Quienes están mas concernidos saben qué importante es para el mercado asturiano haber logrado elevar un 5% la afluencia de turistas extranjeros». Tasa que espera superar este año, «saben de nuestra constante, incluso obsesión, de nuestras campañas promocionales», dijo.

Por ello, como objetivo para 2018 confirmó la intención de «consolidar y aumentar» lo logrado, sobre todo en cuanto a viajeros internacionales. Para ello, recordó que Asturias «es la capital de la España Verde», marca turística que aglutina a Galicia, Cantabria y País Vasco y que busca captar al turista asiático.

Entiende Javier Fernández que no será difícil mantener al turista '2 millones' en un año en el que la región tiene citas claves como el II congreso mundial sobre destinos turísticos inteligentes, en junio, y «el triple centenario de Covadonga, con el centenario de la coronación canónica de Covadonga, el primer siglo del Parque Picos de Europa y los 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias». Todo para hacer «de 2018 un año excepcional para el turismo asturiano».