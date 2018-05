«Si la Universidad nos dice que la ubicación es Mieres, este Gobierno lo aprobará» Javier Fernández. / MARIO ROJAS El presidente regional reconoce que el campus de Barredo «debe tener más titulaciones, pero no me corresponde a mí ni a ustedes decidir cuáles» L. M. OVIEDO. Sábado, 5 mayo 2018, 04:15

Una y otra vez se escudó el presidente del Principado en la autonomía universitaria para eludir pronunciarse sobre cuál ha de ser la ubicación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Todo lo relativo a titulaciones, expuso Javier Fernández, corresponde decidirlo a la institución académica. «Yo no le voy a decir al rector cuál debe ser esa ubicación».

Cuando el equipo rectoral finalice la memoria para la implantación del grado y la presente al Gobierno regional -la Universidad prevé hacerlo el próximo mes de septiembre- «si está correcto desde el punto de vista financiero, lo vamos a aprobar. Y si la Universidad dice: 'la ubicación, en el campus de Mieres', también lo vamos a aprobar. Delo por seguro», respondió al portavoz de IU. Hasta en dos ocasiones recurrió el presidente a esta fórmula para manifestar que no pondrán pegas a la propuesta que eleve la Universidad.

«Esto no es una cuestión de mandar», le replicó a Mercedes Fernández, en quien ve un carácter «cuasicastrense» y a la que se imagina poniendo «al rector y al rectorado en pleno en fila y en posición norcoreana, primer tiempo de saludo y ovación» para decirles «dónde tienen que implantar una titulación». A continuación, apostilló, «les lanzaría un relajante rompan filas y con eso creerá que ha hecho lo que hay que hacer desde la presidencia del Gobierno».

Sí concedió, no obstante, el reconocimiento público de que el campus de Barredo debe tener más titulaciones, «pero no me corresponde a mí ni a ustedes decidir cuáles», aseguró el presidente del Principado durante el turno de preguntas.