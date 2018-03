Javier Ledo será juzgado hoy en Gijón por malos tratos a su expareja Javier Ledo, el lunes antes de ser llevado a prisión. / Damián Arienza El acusado del crimen de Paz Fernández será trasladado desde la cárcel al Palacio de Justicia por la presunta agresión a la madre de su hijo OLAYA SUÁREZ y ANA MORIYÓN Gijón Martes, 20 marzo 2018, 01:32

Javier Ledo Ovide, en prisión preventiva como supuesto autor del crimen de Paz Fernández Borrego, se sentará hoy en el banquillo de los acusados del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón por un delito de malos tratos contra su expareja, madre de su hijo de corta edad. Deberá ser trasladado por la Guardia Civil desde el centro penitenciario de Asturias para someterse a la vista oral por las presuntas agresiones a su excompañera sentimental. El representante del ministerio fiscal solicita una pena de prisión. La víctima ha solicitado en el Palacio de Justicia no tener que verle en la sala de vistas.

Cuenta con una orden de protección desde que hace meses denunciase las presuntas agresiones a las que le sometía. Mantuvieron una relación sentimental de aproximadamente cuatro años y tienen en común un hijo de corta edad.

Fue precisamente esa causa pendiente de malos tratos la que alegó Javier Ledo Ovide en una de sus declaraciones para escudarse sobre su responsabilidad en el delito de homicidio que pesa sobre él. «Paz se cayó por las escaleras de mi casa y murió, yo me asusté mucho porque tengo un juicio pendiente por malos tratos y decidí ocultar el cadáver para que no me echasen la culpa a mí», aseguró ante la jueza de Luarca tras cambiar su confesión inicial ante los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron. No es primera vez que el acusado del crimen de la gijonesa pisa la cárcel. En 2009 cumplió condena, supuestamente por un delito contra el patrimonio.

Mientras Javier Ledo se enfrenta a la causa pendiente por un delito de violencia contra su expareja, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Luarca, Marta Huerta Novoa, continúa con las investigaciones por el crimen de Paz Fernández Borrego y mantiene bajo secreto de sumario las actuaciones. La pasada semana lo envió a prisión, a petición de la Fiscalía, por «un delito de homicidio o en su caso de asesinato con el agravante de género, que irá desarrollándose durante la instrucción», según precisaron desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). De confirmarse su autoría, y una vez juzgado mediante la modalidad de jurado popular, la condena rondaría los 20 años de cárcel.

El cuerpo sin vida de la gijonesa fue hallado en el embalse de Arbón (Villayón) tres semanas después de su desaparición. La autopsia determinó que murió por las graves lesiones que presentaba en la cabeza y en el cuello.