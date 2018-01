El Principado dejó sin recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas que absolvió a Riopedre El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. R. MUÑIZ OVIEDO. Martes, 23 enero 2018, 03:45

En septiembre el Tribunal de Cuentas absolvió al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y la funcionaria C. C. de tener que devolver 173.499 euros. El Principado les demandaba por tramitar tres contratos que, en la investigación del 'caso Renedo', se entendieron falsos. La Sección de Enjuiciamiento eximió a los acusados al considerar que el dinero sufragó trabajos distintos a los que figuraban en los contratos y que sí se hicieron. De paso, dio oportunidad al Principado y la fiscalía a recurrir la decisión. Ambos han evitado seguir el pleito, y la absolución es ya firme, según informó el Tribunal de Cuentas. Cabe recordar que el criterio del organismo es similar al de la Audiencia Provincial, que si bien condenó a seis años de prisión al exconsejero, reconoce que esos contratos no causaron quebranto.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción acaba de apercibir a la Consejería de Educación de que incurrirá en el delito de desobediencia si sigue sin identificar a quince directores de colegios. La magistrada solicitó sus nombres a petición de la letrada del Principado, en noviembre. Los precisa para avanzar en una investigación «abierta de forma separada al 'caso Renedo' porque el Principado tardó cinco años en entregar el informe de daños», indicó Daniel Ripa, de Podemos. «Deberían dejar atrás la estrategia de dilación y recuperar hasta el último euro», instó.