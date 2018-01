«No había tanta nieve. Fue falta de pericia», dice el hombre que auxilió a los jóvenes de L'Angliru 04:04 Vistas del todoterreno atrapado en L'Angliru en el momento del rescate / E. C. El joven que ayudó a los siete atrapados cuenta cómo fue el rescate: «Me dijeron que unos chavales la habían liado» A. FUENTE SOTO DE LLANERA. Jueves, 11 enero 2018, 04:22

Llegó hasta la misma puerta del 4X4 con el que siete jóvenes subieron a L'Angliru en la madrugada del domingo. Allí quedó el vehículo atrapado en la nieve, desde las 3.30 horas, hasta que J. M. M., un vecino de Soto de Llanera, llegó a las 11.30 con su Patrol GR. «¿Qué hacéis ahí?, les dije golpeando la puerta», rememoraba ayer. «Lo que más me extrañó es que dijeran que no podían mover el coche, porque se trata de un vehículo preparado para ello. Pero, claro, tenían las ruedas con mucha presión, a unos tres kilos. Las bajé hasta algo menos de un kilo y aumentar así el agarre», explicaba. El descenso no ocasionó problemas. «No había tanta nieve para que Mitsubishi no pudiera circular, pero me dijeron que es que ellos no se atrevían. Les faltaba algo de pericia para conducir en estas circunstancias».

El aviso le llegó a través de un grupo de 'whatsapp'. «Un amigo me dijo que unos chavales la habían liado en L'Angliru y me dirigí a auxiliarlos. Iba preparado porque me disponía esa mañana a realizar una ruta por Pajares», apuntó J. M. M. Lo que más le extrañó, continuó, fue que la patrulla de la Guardia Civil, que se encontraba en el inicio de la subida, no le paró. Tampoco había señal de puerto cerrado, dijo. «Pude subirles ropa, agua y algunos bocadillos después de tantas horas atrapados». La alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, ya indicó que la gente suele retirar el letrero de aviso. «Ya hemos colocado un panel más fuerte».