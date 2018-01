«No había tanta nieve en L'Angliru, pero no se atrevían a bajar, les faltaba pericia» 04:04 Vistas del todoterreno atrapado en L'Angliru en el momento del rescate / E. C. El hombre que ayudó a los jóvenes atrapados cuenta cómo fue el rescate: «Me dijeron que unos chavales la habían liado» A. FUENTE Miércoles, 10 enero 2018, 21:40

Llegó hasta la misma puerta del 4x4 atrapado en L’Angliru. J. M. M., un vecino de Soto de Llanera, fue quien rescató a los jóvenes que subieron en la madrugada del domingo a la cima riosana porque había «cuatro dedos de nieve». Pero a las tres de mañana ya no pudieron bajar, decían, porque había cuarenta centímetros. «¿Qué hacéis ahí?», les dije, rememoraba entre risas. «Me extrañó que no pudieran mover el coche porque se trata de un vehículo preparado para ello. Pero claro, tenían las ruedas con mucha presión, a unos tres kilos. Las bajé hasta algo menos de un kilo y así aumenta el agarre», explicaba. El descenso, a las 11.30 horas, ya fue como la seda. «No había tanta nieve para que el Mitsubishi no pudiera circular, pero me dijeron que es que ellos no se atrevían. Les faltaba algo de pericia para conducir en estas circunstancias».

El aviso le llegó a través de un grupo de ‘whatsapp’. «Un amigo me dijo que unos chavales la habían liado en L’Angliru y me dirigí a sacarlos. Iba preparado porque me disponía esa mañana a realizar una ruta por Pajares», explicaba J. M. M. Lo que más le extrañó, continuaba, fue que la patrulla Guardia Civil, que se encontraba en el inicio de la subida a la cima, no le paró. «Pude subirles ropa, agua y algunos bocadillos después de tantas horas atrapados», dijo

El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, defendió esta mañana la actuación de los servicios del 112 en el episodio vivido por los jóvenes que quedaron atrapados de madrugada en L'Angliru sin disponer del equipamiento adecuado. «En todo momento estuvieron atendidos, en ningún caso hubo desatención ni dejación de funciones», anotó Martínez en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.

En todo caso, sí se ha abierto un expediente informativo ante la posibilidad de que algunas expresiones utilizadas por el miembro de los servicios de emergencias que conversó telefónicamente con los jóvenes «no fueran las adecuadas», algo que se quiere esclarecer. Martínez trasladó su opinión personal al respecto: «En ningún caso existió falta de respeto».