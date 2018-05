La Consejería de Sanidad autorizó a 35 médicos retrasar la jubilación hasta los 70 años Concepción Saavedra, Francisco del Busto, Antonio Bernardo, Gloria Herías, José María Díaz, Joaquín Menchaca, Emilio Velasco y Luis Hevia, ante los asistentes a la jornada de enfermería. / PABLO LORENZANA Del Busto señala que la medida se aplica bajo criterios de necesidad, voluntariedad y falta de demandantes de empleo LAURA MAYORDOMO Gijón Jueves, 17 mayo 2018, 01:56

Al menos treinta y cinco médicos de la sanidad pública asturiana continúan trabajando en la actualidad a pesar de haber superado los 65 años. La mayoría, en torno a una quincena, son facultativos de familia. Siguen en activo cuando podían estar ya jubilados porque voluntariamente así lo han decidido, porque su puesto de trabajo se considera necesario y, «lo más importante», a juicio del consejero de Sanidad, porque no existen demandantes de empleo en esas especialidades. Esas, señaló ayer Francisco del Busto, son «las tres normas básicas» bajo las que se está aplicando una medida a la que, en ocasiones, es el propio Servicio de Salud del Principado (Sespa) el que recurre para solucionar los problemas derivados de la falta de profesionales en especialidades como las de pediatra de Atención Primaria y hospitalaria, médico de familia, anestesista o radiólogo. «Por una normativa que proviene ya de la consejería anterior, estamos en disposición de mantener a los profesionales sanitarios por encima de los 65. Así lo estamos haciendo desde hace unos dos años y ahí nos vamos a seguir manteniendo», manifestó Del Busto, descartando cualquier modificación normativa que generalice esta medida.

El consejero incidió en la tercera de esas «tres normas básicas», la de mantener a alguien en su puesto hasta los 70 años exclusivamente cuando no haya posibilidad de relevo porque lo contrario, además de «mal visto, no sería muy ético». En cualquier caso, la prioridad es aportar «savia nueva» al sistema sanitario, apuntó antes de autodescartarse como uno de los candidatos a continuar su vida laboral más allá de los 65 años. «Llegué con 22 y acabaré mi vida profesional con 44 o 45 años de dedicación. Creo que he dado mucho por la sanidad. Yo no seguiría», confesó tras participar en el HUCA en la inauguración de la I Jornada de Gestión de Cuidados del Área IV.

Jornada de 35 horas

Por otro lado, varias organizaciones sindicales del sector sanitario -Simpa, Satse, Usipa, Sicepa, CC OO, UGT y Usae- insisten en reclamar la jornada laboral de 35 horas y advierten de que, si sus reivindicaciones no son atendidas, «irremediablemente» habrá «serios conflictos». Los sindicatos, que dicen representar a más de 16.000 trabajadores en el Principado, han solicitado una reunión urgente con la consejera de Hacienda y Sector Público, María Luisa Carcedo, y critican además «el bloqueo, 'de facto', a la mesa sectorial de Sanidad».

Preguntado al respecto, Francisco del Busto rechazó que el Gobierno regional pueda tomar la iniciativa en esta cuestión. Fue el ejecutivo central quien decidió ampliar la jornada a 37,5 horas en el año 2012 y «ahí las comunidades autónomas tenemos poco que decir», argumentó el consejero de Sanidad tras recordar que las decisiones de las comunidades autónomas que, por su cuenta, optaron por recuperar el horario anterior, el de las 35 horas semanales, fueron posteriormente anuladas por la Abogacía del Estado y por el Gobierno central.