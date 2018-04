Jueces, fiscales y abogados «confían» en que el recurso endurezca la condena Chelo Tuya, Eva Rodríguez, Juan Cañal, Almudena Cueto, Pilar López y María José Álvarez. / S, SAN MARTÍN Defienden que el tribunal navarro «sí creyó a la víctima», pero entienden «la indignación social» por lo que abogan «por clarificar la ley» CHELO TUYA Gijón Sábado, 28 abril 2018, 01:49

«Es el momento de que los hombres nos sumemos. No puede pasar esto en el siglo XXI. Tendremos que analizar en profundidad la desafortunada sentencia de La Manada». Cuando la concejala de Servicios Sociales y Mujer, la incansable Eva Rodríguez, le dijo que el concejo acogería unas jornadas de violencia de género, no pensó el alcalde de Nava que sería uno de los foros de debate de un fallo judicial que ha revolucionado al país.

El calendario quiso que la cita organizada en la Casa de Cultura Marta Portal se celebrara al día siguiente de la lectura pública de la sentencia que condena a los cinco sevillanos por violar en grupo a una joven madrileña a nueve años por abuso, en lugar de a los veinte por agresión sexual que planteaba la Fiscalía. Las manifestaciones en la calle y las críticas de expertos tuvieron eco ayer en las jornadas navetas. «La exposición que hizo la fiscal de Navarra roza la excelencia, poco más hay que decir», apuntó una de las ponentes de la cita, Teresa Peramato.

Pensaba la fiscal de la Unidad Coordinadora de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía General del Estado hablar del agravante de género, y habló, pero la audiencia quería conocer su opinión sobre el fallo judicial. «No lo he leído y no me puedo pronunciar», afirmó, aunque sí precisó el «excelente trabajo» de su compañera navarra. Un apoyo que respaldó la fiscal delegada de Violencia de Género en Asturias. «Quizá esto prueba que es necesario aplicar el agravante de género en los casos de delito sexual», apuntó.

Más claro se mostró Julio Martínez Zahonero. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés, que lleva las competencias de Violencia sobre la Mujer en la villa del Adelantado. «Entiendo las críticas, porque el asunto es muy polémico y la sociedad está muy concienciada», aceptó, aunque dejó claro que «el tribunal sí ha creído a la víctima. La sentencia dice claramente que fue una relación sexual no consentido».

Reconoce, no obstante, que optar por «el tipo penal de abuso con prevalimiento en lugar de agresión sexual con intimidación» ha generado confusión en la sociedad. «La línea que los separa no es clara y el Código Penal cuanto más claro sea, mejor, para los jueces y para todos». Además, se mostró confiado en un incremento de la condena en los recursos. «Con los hechos probados va a ser complicado que los acusados puedan beneficiarse de nada».

«Estupor» para el PP

Una confianza que mantienen también grupos como PP o IU, así como el Gobierno regional. «Hay que respetar todas las decisiones judiciales, pero todos esperábamos más de esta decisión. Hay que ser más reivindicativos», explicó la directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

Una reivindicación compartió la presidenta del PP en Asturias. «Es una buena noticia que la Fiscalía haya recurrido la sentencia», aseguró Mercedes Fernández que criticó una sentencia «que ha llenado de estupor e indignación a toda España». Los dos principales ayuntamientos de la región también se posicionaron ayer. En el de Oviedo, su alcalde aseguró que el fallo navarro «es una agresión a la lucha contra la violencia de género». el de Gijón, IU presentará una declaración institucional para que el pleno «muestre su repulsa».