La Junta responsabiliza a Faustino Blanco y a Tácito Suárez de ocultar las listas de espera Dichos datos no se publicaron al no ser favorables al Gobierno y no por cuestiones técnicas como alegaron ante la comisión, según señala el dictamen aprobado hoy EFE Miércoles, 13 septiembre 2017, 16:47

El dictamen de la comisión parlamentaria de investigación de las listas de espera sanitarias responsabiliza al ex consejero de Sanidad Faustino Blanco y al anterior responsable del Servicio de Salud (Sespa) Tácito Suárez de no publicar dichos datos en el periodo comprendido entre junio de 2014 y octubre de 2015.

Dichos datos no se publicaron al no ser favorables al Gobierno y no por cuestiones técnicas como alegaron ante la comisión, según señala el dictamen aprobado hoy, que aún tendrá que ser sometido a votación en el pleno de la Junta y que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y el único voto en contra del PSOE.

El texto establece un segundo bloque de responsabilidades relativo a la ausencia actual de datos referidos a las entradas en registro, los tiempos de espera real o espera media de los pacientes atendidos en un periodo de las listas de consultas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ni la demora media prospectiva.

En este caso "los incumplimientos e irregularidades en materia de transparencia" se atribuye a los actuales responsables de la Consejería y del Sespa, "añadida a la de la incorrecta gestión de las derivaciones quirúrgicas que en el caso de rechazos, podría llevar a la pérdida de la prioridad en la lista", añade el dictamen.

Para el diputado de Podemos y presidente de la comisión, Andrés Fernández Vilanova, los trabajos de la comisión se han resuelto "con éxito" y con la "enorme satisfacción" del amplio apoyo con el que se ha aprobado el dictamen que, "a pesar de las trabas", debe ser "el revulsivo necesario para poner rumbo a una sanidad a la deriva".

Por el contrario, la socialista Carmen Eva Pérez ha incidido en que, después de un año y de escuchar a casi un centenar de comparecientes, no se ha acreditado "ni un hecho que permita imputar ninguna responsabilidad" a los anteriores responsables de Sanidad.

A esta circunstancia se añade, a su juicio, la "extensión grosera" de la búsqueda de culpabilidades aceptada por el resto de grupos a instancias de Podemos que ha llevado a ampliar esa búsqueda de responsabilidades hacia el actual consejero en lugar de limitarse a analizar los hechos ocurridos en un periodo concreto.

Para el diputado del PP Carlos Suárez, su grupo ha obtenido los dos objetivos que buscaba en la comisión, la determinación de responsabilidades políticas sobre "el apagón informativo" en las listas de espera y evitar que el desarrollo de los trabajos se convirtiera "en un circo mediático de tres pistas".

Por su parte, la diputada de IU Marta Pulgar ha señalado que el dictamen incorpora las 35 enmiendas formuladas por la coalición que, ha subrayado, se centró, además de en buscar responsables, en buscar propuestas de mejora, proponer medidas claras que afecten al ciudadano y aportar soluciones globales y sostenidas en el tiempo.

También Foro ha visto aceptadas sus enmiendas al dictamen de una comisión que se ha demostrado "necesaria" después de que esta formación denunciara ya en la pasada legislatura la no publicación de los datos de las listas de espera durante dieciocho meses, según ha apuntado su diputada Carmen Fernández.