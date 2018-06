Juzgan a Javier Ledo por un delito de malos tratos a su expareja Javer Ledo, ante el juez, por incumplir una orden de alejamiento. / DANIEL MORA. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el pasado 12 de marzo como presunto autor de la muerte de Paz fernández Borrego ELCOMERCIO.ES Lunes, 11 junio 2018, 15:45

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena para Javier Ledo, presunto autor de la muerte de Paz Fernández Borrego, cuyo cadáver fue localizado el 6 de marzo en el embalse de Arbón, Navia. Ledo está acusado en esta ocasión de agredir a su ex pareja y madre de su hijo, amenazarla e insultarla, por lo que el Ministerio Fiscal pide para él una pena de dos años de cárcel. La mujer se sentará igualmente en el banquillo por un delito leve de injurias, por lo que se pide para ella 15 días de localización permanente, o bien 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad si la acusada presta su conformidad para ello.. La vista oral está señalada pasado mañana, 13 de junio, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 11,20 horas.

Los acusados eran pareja en el momento de los hechos. El Ministerio Fiscal sostiene que, dos o tres meses antes de febrero de 2017, el acusado golpeó al hijo menor de edad de ambos, por lo que la mujer le recriminó su actuación. Entonces, Javier Ledo agarró a su pareja por el brazo y se lo retorció, golpeándole con la mano en la cara. En ese momento, la mujer golpeó a Ledo con la rodilla en los testículos.

Posteriormente, sobre las 20,30 horas del 2 de febrero de 2017, cuando la mujer se hallaba con su hijo en la sidrería El Cantábrico, en Navia, el acusado se le acercó y le propuso que se fuera a casa con el niño para darle la cena, a lo que ella contestó: «Hijo de puta, moro, voy a hacer lo que me dé la gana, yo sé lo que tengo que hacer y tú no me mandas nada».

Más información Abogadas por la Igualdad ejercerá la acusación popular en el crimen de Paz Borrego

La Fiscalía considera además que, cuando se enfada, Ledo se dirige a su pareja con expresiones como «barriobajera, poligonera de mierda, puta» y la amenaza con que le va a pegar con una azada y la va a matar.

El Ministerio Fiscal considera que el acusado Javier Ledo es autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y de un delito de amenazas en el ámbito familiar. Además, considera a la mujer autora de un delito leve de injurias.

Ledo se encuentra en prisión provisional desde el pasado 12 de marzo tras su detención tres días antes como presunto autor de la muerte de Paz fernández Borrego, a la que conocía previamente.

La mujer, madre de dos hijos, fue vista por última vez el 13 de febrero en Navia, a donde iba con cierta frecuencia.

Allí reservó un hostal donde no llegó a dormir y al día siguiente fue encontrado su vehículo junto al hospital de Jarrio, en el vecino municipio de Coaña, así como su perro suelto por las calles de Navia.

El cadáver fue hallado, con múltiples contusiones y un golpe en la cabeza, el 6 de marzo en el embalse de Arbón, a catorce kilómetros del lugar donde fue encontrado su vehículo.