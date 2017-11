Un langreano de 80 años, acusado de agresión sexual a una niña de trece Los agentes introducen al acusado en un vehículo policial. / JUAN CARLOS ROMÁN Vecino de Riaño, reconoció que entró con ella a un portal, que le pidió un beso y después le dio «una ñalgada» MARTA VARELA LANGREO. Viernes, 24 noviembre 2017, 02:36

Nerviosismo e indignación durante la mañana de ayer a las puertas de los juzgados langreanos. A primera hora llegaba, desde los calabozos de la comisaría, un vecino de Riaño de 80 años que está siendo investigado por una presunta agresión sexual a una menor de trece años, un ataque que se habría producido en la tarde del martes. La familia de la menor estaba en el exterior de los juzgados y pedía justicia.

Tras la declaraciones en dependencias judiciales, era evidente el malestar de los familiares de la menor, que, como ella, prestaron declaración. Y es que el acusado quedaba en libertad, con cargos, pero en libertad. Y vive justo frente a la casa de la niña. «Le han puesto una orden de alejamiento de la menor de cien metros», indicó el abogado de la niña, Emilio Matanza.

«No queremos verlo cerca de nuestra casa», reclamaban los familiares de la menor ante los juzgados tras conocer la decisión de que quedar en libertad con cargos. La orden de alejamiento, no obstante, impide al acusado regresar a su vivienda, al estar tan cerca de la de la denunciante.

Los hechos denunciados habrían tenido lugar en la tarde del martes. «Mi hija se encontró con él por la calle, la metió en un portal cerca del patio e intento abusar de ella, pero llegué yo con otra familiar y se lo impedimos», contaba la madre de la niña. Un relato que coincide con el de la menor, que asegura que «me metió al portal para el patio de luces, me tocó el culo y me quería besar pero no le dejé».

Los informes médicos presentados por la familia de la menor también avalan este relato. Documentos con los que, asegura la familia, queda acreditada la presencia de «hematomas en la comisura de los labios y en la zona superior de uno de sus pechos». La menor explicó que se produjeron a causa del forcejeo para evitar que la besase en la boca y, después, alejarse de él.

Contradicciones del acusado

Sí se apreciaron, por contra, contradicciones en el relato en sede judicial realizado por el acusado, según ha podido saber este periódico. En todo momento negó que hubiese intentado abusar de la menor.

Indicó que «estaba caminando» y que se encontraron. Contó que le «iba a dar dinero para la farmacia» y sí reconoció que fueron al portal. También, que dentro de ese portal le pidió «un beso». Y, añadió, que al irse le dijo que «se lo gastase en medicamentos y no en chuches» al mismo tiempo que, afirmó, le daba «una ñalgada en el culo, pero nada más». En todo momento rechazó cualquier agresión de carácter sexual.

Fuentes de la investigación explicaron que el acusado sostuvo que ya le había entregado en anteriores ocasiones pequeñas cantidades de dinero a la menor. Aunque no hay constancia de que tuviera algún tipo de relación previa con la familia ni con ella.

«No hay justicia, él se va para su casa y mi niña no es capaz de dormir ni diez minutos, tiene mucha ansiedad, no quiere estar sola ni salir a la calle, ni comer... Solo llora», aseguraba ayer la madre de la menor.