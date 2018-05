Lastra acusa al rector de convertir el grado de Deporte en un problema La delegación del Ayuntamiento de Mieres, reunida con el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos, y la diputada Verónica Vior. / P. LORENZANA El consejero de Infraestructuras critica a la institución académica por «haber desatado el peligro localista» E. RODRÍGUEZ / P. LAMADRID OVIEDO. Viernes, 4 mayo 2018, 03:59

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, acusó ayer a la Universidad de «haber convertido el grado de Deporte en un problema de Asturias, enfrentando a los ayuntamientos». Lo dijo ayer en la Junta General del Principado en su respuesta a la pregunta formulada por el diputado popular Rafael Alonso sobre si creía que las disputas sobre la implantación de dicha titulación «son un ejemplo para el desarrollo del área central de Asturias», en la que el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, se ha negado a participar hasta que no se resuelva la ubicación de la carrera.

Lastra comenzó su intervención señalando que «las disputas localistas no son buen ejemplo de nada y tampoco sus consecuencias». Sin embargo, después de que Rafael Alonso le recriminara «su indefinición» en el desarrollo de esta área cuando tiene las competencias al respecto» y le expresara su temor a que dentro de ella se cree «una Asturias de Primera B», el consejero de Infraestructuras se mostró más contundente. «¿Pero es competencia de esa incipiente estructura decidir la ubicación del grado? No lo es. ¿Ha sido el Gobierno regional quien ha desatado el peligro localista? No se confundan. No. A cada uno lo suyo. Todos dicen que no quieren pugnas. Nosotros tampoco. Que quieren solucionarlo... Pues nos parece bien. Ya saben cómo y dónde».

Llegado a este punto, aludió a la «autonomía universitaria», a los «procedimientos y órganos (de la institución académica) para decidir estas cuestiones». Y dirigiéndose a los populares, afirmó: «Ustedes ya lo saben, igual que nosotros. Lo que pasa es que quieren implicar al Gobierno y a la Junta General y que ésta comprometa la posición del Gobierno para decidir lo que no puede y no debe».

Fue entonces cuando se preguntó: «¿Y puede la Universidad, por no gestionar bien, generar un problema? Puede, porque lo ha hecho, pero no debe. No debe convertirlo en un problema de Asturias, enfrentando a ayuntamientos sobre una decisión acerca de una titulación y que nada tiene que ver con otros asuntos».

Por eso, volvió a recalcar que «es el universitario el ámbito preciso para su resolución» y reprochó a la oposición que «no hayan sido capaces de valorar las consecuencias de sus actitudes oportunistas, con consecuencias para la coherencia política y para la convivencia».

A la competencia de la institución académica se refirió también el secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. Preguntado sobre la ubicación del disputado grado, señaló: «Eso debe decidirlo la institución competente; es decir, la Universidad de Oviedo. Si alguien quiere decidirlo, que se presente a rector. Los ayuntamientos hacen muy bien en ofrecer a la Universidad sus opciones, pero hacen muy mal los que pretenden politizar esta decisión, por ejemplo, llevándolo a la Junta General del Principado. Lo que no haré como responsable político es vestirme con el uniforme de rector y presionar para que quienes tienen que tomar la decisión la adopten».