Lastra renegociará con los acreedores y «no contempla» cerrar Sogepsa

Podemos propuso ayer evaluar las consecuencias de cerrar Sogepsa, empresa semipública dedicada a la promoción del suelo y que desde 1984 ha urbanizado terrenos en los que hay 21.994 viviendas, el 68% protegidas. Adeuda 6,1 millones a las constructoras que dejaron el polígono de Bobes a medio hacer y tiene otras hipotecas con los bancos que rondan los cien millones. Necesita capital y «quizás tengamos que pensar en buscar daños menores», indicó el diputado de Podemos Héctor Piernavieja. «Le pido que empiece a plantear un escenario de disolución de la sociedad para ver cuál es la mejor decisión, no para un gobierno en particular, sino para el conjunto de los asturianos», dijo.

El presidente de Sogepsa y consejero del Principado, Fernando Lastra, situó los males de la compañía en Bobes, un millón de metros cuadrados que cuando fueron propuestos en 2005 «no eran suficientes; la exigencia parlamentaria era de un millón más cada año». En el lugar hay una inversión ejecutada de 89,2 millones pero para terminar el polígono necesita otros 19,8. BBVA, Liberbank y Sabadell adelantaron los fondos y quedan 41 millones pendientes de amortización de aquí a 2021.

Para desbloquear el asunto, la sociedad lanzó un concurso que propone pagar con parcelas a quien termine la urbanización. Lastra se dijo «muy receptivo a todas las propuestas constructivas que alguien haga en la idea de darle una salida» a la empresa. Con todo, afirmó que «no contempla precipitar la disolución». «Nos enfrentamos a una realidad de una dureza inusitada, pero mi compromiso es por salir adelante», indicó. El cierre no será una opción hasta que «no me quede más remedio si la realidad me fuerza a ello, pero mi compromiso es salir adelante», señaló. Todo pasa por «reestructurar la deuda» para ganar más margen de maniobra. Es decir, negociar con los constructores de Bobes y los bancos acreedores para lograr un calendario de pagos que vaya más allá de 2021.