«El reto es mantener la actividad del hospital y si se puede ampliar, ampliarla»

El geriatra Leopoldo Álvarez (Oviedo, 1970) acaba de ponerse al frente del Hospital de Cruz Roja, donde afronta su primera experiencia profesional como gerente. Procede del Sanatorio Adaro, donde trabajó durante algo más de doce años. Previamente lo hizo en la unidad de diálisis de Cruz Roja en Oviedo. Sustituye en el cargo a Pedro Herce, que pasa a gestionar otro hospital de la ONG en Córdoba.

-¿Con qué objetivos llega?

-El objetivo es retomar la idea de que sea un médico de formación el que se encargue de la gerencia y la dirección médica del centro, con la intención de mantener el concierto y mejorar en la medida de lo posible el funcionamiento del hospital.

-Usted cumple con el perfil que se buscaba y aunará la gerencia con la dirección médica, ¿qué va a aportar al hospital?

-La visión global de un médico en el aspecto gestor. Es volver un poco a la visión que se tenía en la época del doctor Prieto. No se buscan cambios radicales sino recuperar aquella línea, que funcionó perfectamente durante más de veinte años.

-¿Prevé introducir algún cambio en la gestión?

-Tengo que ir viéndolo, acabo de llegar y no tengo un conocimiento muy profundo del hospital pero creo que las cosas que funcionan bien no se deben cambiar. El objetivo es mantener la actividad que tiene el hospital y si se puede ampliar, ampliarla. Desde luego, la línea a seguir en cuanto al manejo de pacientes no va a cambiar porque el objetivo de la institución siempre ha sido el mismo, ayudar al paciente dentro de la red pública de salud.

-¿Debería Cruz Roja centrarse en la geriatría en lugar de asumir las intervenciones quirúrgicas que le deriva Cabueñes?

-No tiene por qué. La voluntad de Cruz Roja es ayudar en la medida en que se la necesite. Si el sistema público de salud del Principado estima necesaria la ayuda en el aspecto quirúrgico no hay por qué negársela, nosotros tenemos los medios y es una labor que se lleva haciendo muchos años. Eso no quiere decir que se tenga que ir en contra de la geriatría ni mucho menos. Somos la referencia de pacientes geriátricos en determinadas patologías así que no son cosas incompatibles en ningun sentido.

-¿Prevé acaso una mayor actividad concertada?

-Irá un poco en función de las necesidades que tenga el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Nosotros estaremos en función de eso. Si hay más demanda y podemos cumplirla, por supuesto estaremos ahí, porque somos parte de la red sanitaria pública.

-¿Y alguna modificación en el concierto con el Sespa?

-De momento no se prevé. Ya sabe que son convenios singulares que se van negociando cada año. En el próximo ya se verá en función de qué necesidades le surgen al sistema y qué soluciones se le pueden ofrecer.

-¿Teme que la ampliación de Cabueñes, con más quirófanos, les deje sin carga de trabajo?

-Eso, hoy por hoy, es aventurar un futuro impredecible y generar una ansiedad innecesaria.

-No sé si será una prioridad para usted, pero los trabajadores de Cruz Roja quieren negociar un nuevo convenio.

-Hombre, acabando de incorporarme... No soy personal de la casa, como mi predecesor, y yo sí que al menos necesito los cien días de gracia para ir conociendo al personal, ver cuáles son los problemas que hay... Eso no supone ninguna negativa, pero para poder negociar algo hay que saber de qué estamos hablando.

-¿Mantendrá el personal del hospital la jornada laboral de 35 horas o se equiparará al resto, con 37,5?

-Ahora mismo no va a haber un cambio. De momento se mantendrá así y luego ya se irá viendo.