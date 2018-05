«No soy una leyenda urbana, pero sí, me voy de España» Domingo, 13 mayo 2018, 03:41

-¿Es usted una leyenda urbana?

-(Risas) Eso dijeron los de Podemos en la Junta, que hasta la presidenta del Conseyu se tenía que ir de Asturias. No, no soy una leyenda urbana, pero sí, me voy de España.

-¿Podría trabajar en Asturias?

-La situación está difícil. Yo lo que aclaro es que me voy por decisión propia, porque trabajo tengo y lo he compatibilizado todos estos años con el cargo de presidenta del Conseyu. Pero sé muchos jóvenes se tienen que ir de Asturias. Y de España.

-Se va solo con su hija.

-Como otras muchas personas. Tengo el apoyo de mi familia, pero es verdad que estoy sola con mi hija, ya que su padre murió. Pero, insisto, es la situación de muchos jóvenes de este país: compatibilizan trabajos, estudio y familia. No voy a ocultar que es duro, pero la sonrisa de Daniela es mi motor.

-No le gusta hablar de ello, pero también tuvo problemas de salud.

-Sí, pero ya están superados. Digo lo mismo, otros jóvenes tienen problemas de salud y siguen.

-Según usted, ¿la generación 'nini' estudia, trabaja y cría a sus hijos?

-(Risas) Me río, pero de rabia. Hay muchas personas jóvenes con muchos más problemas que yo que luchan cada día para salir adelante. Los jóvenes no estamos dormidos ni acomodados. Peleamos. De hecho, hay 'ninis' de todas las edades. Es un insulto etiquetar así a los jóvenes.