Las listas de espera no se publicaron por «inconveniencia política», dice la Junta Diputados de la comisión ayer en la Junta. / MARIO ROJAS El dictamen de la comisión de investigación concluye que la responsabilidad recae en el exconsejero y el exgerente del Sespa E. C. GIJÓN. Jueves, 14 septiembre 2017, 02:23

El dictamen de la comisión de investigación de las listas de espera se aprobaba ayer con el único voto en contra del PSOE. El documento atribuye la interrupción de la transparencia en listas de espera entre junio de 2014 y septiembre de 2015 al exconsejero Faustino Blanco y Tácito Suárez, ambos del PSOE y entonces máximos responsables de la administración sanitaria. «Las razones no fueron motivos técnicos como argumentaron, sino simple y llanamente la inconveniencia política de publicar unos datos que no eran favorables al Consejo de Gobierno», señala el dictamen, que precisa que el incumplimiento «es sostenido a lo largo del tiempo» y «abarca hasta la legislatura presente». La responsabilidad, continúa el texto, recae también en quienes están al frente de la administración «en el momento actual», el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, y el gerente del Sespa, José Ramón Riera. El PSOE emitió ayer un voto particular por «no poder aceptar esas imputaciones», sostuvo la diputada Eva Pérez Ordieres. El dictamen recibió los votos a favor de Podemos, Foro, PP y Ciudadanos. Ahora será remitido al pleno de la Junta para su votación por parte del hemiciclo.