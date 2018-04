El Principado cifra en veinte los lobos muertos en 2017 Un ejemplar de lobo ibérico fotografiado en el zoo de La Grandera, en Soto de Cangas. / NEL ACEBAL Asegura que los datos del Observatorio de la Sostenibilidad, que habló de 66 animales eliminados por la mano del hombre, «carecen de rigor» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 16 abril 2018, 04:48

El Principado de Asturias no está de acuerdo con el Observatorio de la Sostenibilidad, que en su informe 'Por la convivencia del hombre y el lobo. Aproximación al balance de mortalidad no natural del lobo ibérico', había cifrado en 66 los ejemplares muertos por la mano del hombre en la región el año pasado. Ese informe decía que 30 habían sido cazados de manera legal, 27 víctimas de furtivos o envenenados y nueve, atropellados, tal y como publicó este periódico el 25 de marzo.

En el Servicio de Medio Ambiente de Asturias no están en absoluto de acuerdo. Es más, su responsable, Orencio Hernández, indica que las conclusiones del informe «no plasman la realidad» y que los datos presentan «falta de rigor y comprobación». Por ello, apunta que cualquier dato de mortalidad de lobos ha de ser establecido a partir de pruebas físicas y estar documentados. Los datos de Medio Ambiente hablan de 20 ejemplares muertos en 2017 y no 66, como reflejaba el Observatorio de la Sostenibilidad. Son once ejemplares cazados legalmente, cuatro atropellados, tres por disparos ilegales y dos por causas indeterminadas, ya que no se recuperaron suficientes restos para determinar la causa de la muerte en la necropsia. Pero Hernández asegura que «no hubo ningún caso de muerte de lobo por envenenamiento».

Evaluación permanente

El Principado también defiende la gestión del lobo que se lleva a cabo en la región, en base a la evaluación permanente de la población mediante la realización de censos, la repercusión del lobo en la cabaña ganadera a través de la inspección, tasación e indemnización de los daños a los ganaderos, y la incidencia social de la gestión, mediante la opinión de la sociedad vertida en los medios de comunicación. Medio Ambiente explica que «la Administración asturiana ha procurado fundamentar la gestión del lobo en un conocimiento científico y ha potenciado la investigación».

También considera «rotundamente falsa» la acusación de que el control de la especie se realice de manera «arbitraria y desproporcionada». Apunta que los controles se realizan según los programas anuales, que hay censos de población desde 1987 y que actualmente los lobos ocupan más de 8.500 kilómetros cuadrados de territorio. «En cuanto al número de grupos o manadas de lobos que habitan en Asturias, se ha producido un incremento que prácticamente ha duplicado su número en las últimas décadas, pasando de las 20 detectadas en 1986 a las 38 de 2016», explica Hernández. Y es que Asturias «es la región que más censos ha realizado en la historia del lobo ibérico».

Hay dos formas de contabilizar el número de lobos según las manadas detectadas. Una tabla habla de cinco cachorros, dos adultos progenitores y dos subadultos por cada grupos familiar, mientras que otra habla de entre siete y nueve individuos más entre el 16% y el 25% de ejemplares no vinculados a grupos reproductores. Según cuál se aplique, el resultado final varía. En 2016, en Asturias había 38 manadas, de las que 28 eran grupos reproductores. Aplicando la primera forma de contabilizar, se alcanzarían los 254 lobos en la región, mientras que con la segunda, se llegaría a 285. De ellos, en 2016 fueron capturados 23 ejemplares.

Los ataques

El jefe del Servicio de Medio Ambiente dice que el Principado «siempre ha facilitado cualquier información» sobre el lobo a todo tipo de entidades y que «Asturias lleva muchos años apostando por la convivencia del hombre y el lobo». Es por todo esto por lo que Orencio Hernández considera que «la información que el Observatorio de la Sostenibilidad ha difundido sobre los asuntos del lobo en Asturias es, cuando menos, escasa, sectaria y, desde luego, no bien intencionada».