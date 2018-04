Los partidarios de la oficialidad califican de «histórica» su manifestación y avisan de que «agora ye'l momentu»

«Histórica». «De esta sí». «Nunca estuvimos más cerca». «Agora lye'l momentu» .La manifestación que todos los años convoca la Xunta pola Defansa de la Llingua Asturiana desfiló esta mañana por las calles de Oviedo con gritos para un clima distinto, de indisimulado optimismo. El compromiso de la Federación Socialista Asturiana (FSA) de variar su posición y defender la oficialidá a partir de la próxima legislatura hace plausible alcanzar una mayoría parlamentaria hasta ahora imposible. «Queremos dar la bienvenida a los qu'hasta agora nun nos acompañaron nesi camín y qu'empiecen nestos meses a facelo», explicitó el manifiesto con el que terminó la marcha, leído por la actriz mierense María Citoello.

«Tenemos delante un momentu como esti, decisivu, y qu'axunta'l nerviu y l'enfotu de delles xeneraciones que quieren ver, por fin, cómo escampla'l futuro pa los derechos de les persones que falamos asturiano y gallego-asturianu», consideró la Xunta, en ese documento. «Nun ye ético y ye moralmente inaceptable que los derechos ciudadanos que nos asisten nun tean yá reconocíos por llei...pudiendo talo», agregó. A juicio de los asturianistas, el debate reactivado en los últimos meses evidencia que a la oficialidad «yá namás s'oponen los sectores de la sociedá más acérrimes y d'idees más escluyentes: los que defenden la imposición, la intolerancia, la uniformidá cultural y llingüística...Ye la mesma tradición ideolóxica de los que primer se negaron al divorciu, al derechu al albuertu, a los derechos LGTBI, los mesmos qu'echen contra'l feminismu y contra cualquier midida que suponga ampliar llibertaes».

La bienvenida a los nuevos socios fue el pasaje que suscitó los mayores aplausos en una manifestación que terminó abarrotando la plaza ante la Catedral. La organización estimó la afluencia en 25.000 personas, cifra que el Cuerpo Nacional de Policía rebaja a «alrededor de unos cinco mil». Sirva como referencia que durante los conciertos de San Mateo el aforo del lugar está limitado a 4.960 personas, y que en el recital ofrecido por Melendi en 2009, que desbordó el lugar y abrió el debate sobre la capacidad de la plaza, las autoridades dijeron que se habían superado los 7.000 interesados.

01:11 Vídeo.

Números al margen, la marcha se convirtió en una serpiente colorida, con niños, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, inmigrantes y españoles. Los políticos del PSOE, Podemos e IU, y los militantes de Foro, presentes todos en buen número, ocuparon lugares intermedios, cediendo protagonismo al resto de la ciudadanía. «Nosotros defendemos una cooficialidad que se aleje de las imposiciones; en otras comunidades obligan a los funcionarios públicos a conocer el idioma y nosotros nos alejamos de eso», explicitó Gimena Llamedo, directora de la Agencia de Cooperación Asturiana y secretaria de organización de la FSA. Reconocía que era la primera vez que acudía a la marcha, aseguraba que en esta legislatura el Gobierno regional «ha avanzado en la incorporación de la llingua en el ámbito educativo», y sostenía que «es normal que estemos aquí, aunque no compartamos que ahora sea el momento; nos presentamos con un programa que no recogía la cooficialidad». Finalmente y aunque se había dado libertad para acudir, ningún representante del Principado quiso sumarse a la reivindicación, si bien los socialistas estuvieron con una nutrida delegación de la FSA, además de ediles de distintos consistorios. El secretario general Adrián Barbón, respaldó la movilización desde Laviada, donde estaba en un acto del partido.

Las formaciones que llevan más tiempo en este movimiento acogieron al recién llegado pero tratando de presionar para no dejar el asunto para el próximo mandato. «Es una manifestación histórica que debe suponer un punto de inflexión, también en la política», demandó Daniel Ripa, secretario general de Podemos. El asturiano «está en una situación dramática, no se puede esperar porque cada minuto que pasa sin la oficialidá es un minuto que se pone en riesgo la supervivencia de la llingua y los derechos humanos de unas personas que no tienen por qué estar discriminadas», agregó. «Hay que defenderlo sin ningún complejo ni agresión al castellano, es un patrimonio como Covadonga, hay que promocionarlo y conservarlo, sin hacerlo obligado», Ramón Argüelles, coordinador de IU, quien lamentó que el Gobierno regional «mire para otro lado». «Hay una mayoría en la Junta ahora, y ojalá pueda ser; desde luego por IU no va a quedar, porque para nosotros cuanto antes mejor», avanzó.