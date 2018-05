«Basta de dar cancha a los violadores»

Cientos de estudiantes de Secundaria y Universidad, muchos muy jóvenes, secundaron ayer la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes junto a la plataforma feminista Libres y Combativas para protestar contra la «vergonzosa» sentencia de 'La Manada', la de los cinco hombres condenados a nueve años de cárcel por «abuso sexual continuado» a una chica de dieciocho años durante las fiestas de San Fermín de 2016. Al igual que ocurrió el día que se conoció el fallo judicial, los alumnos salieron a la calle para sumarse a las manifestaciones que recorrieron el centro de Oviedo, Gijón y Avilés. «La gente está muy cabreada y muy disgustada. Creo que eso es palpable», señalaba ayer una de las integrantes de la central estudiantil, Lucía Fernández, alumna de primero de Bachillerato, antes de la protesta de Gijón, que partió de la plaza del Instituto y con un mensaje claro en la pancarta de cabecera: «No fue abuso, fue violación. Nosotras te creemos». Por eso, porque «no sabemos qué más pruebas necesitan los jueces para condenarlos por agresión sexual», los manifestantes solicitaron que «se revise la sentencia para que se les imponga una pena por delito de violación y se les amplíe, por tanto la condena».

Galería. Oviedo. Los manifestantes expresan su indignación junto al Campo de San Francisco. / Mario Rojas

El fallo judicial, señalaban de camino a la plaza Mayor, «nos deja desprotegidas a todas las mujeres y, con esta forma de administrar justicia, se está dando cancha a los violadores. ¡Basta ya! ¡Basta ya de Justicia machista y patriarcal!», gritaban.

Rodeados de pancartas en las que se podía leer 'De camino a casa me quiero libre, no valiente', 'Yo sí te creo' y 'No es no', tildaban de «increíble» que «en un ámbito en el que se nos tiene que defender a todos los ciudadanos, la justicia no sea igual para todos». Y solicitaron la expulsión de la judicatura de los magistrados que dictaron la sentencia.

«Convertir la rabia en lucha»

En Oviedo, la protesta partió de la plaza de la Escandalera, recorrió el Campo de San Francisco y acabó en el centro, frente al Ayuntamiento, con cartulinas moradas en las que las mujeres volvían a manifestar su indignación: 'Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca', 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada' . Durante su transcurso, denunciaron también «la doble vara de medir de la Justicia, encarcelando a tuiteros y raperos por criticar a la monarquía y la corrupción del PP en las redes sociales y canciones y se deja impune la violencia machista contra las mujeres».

Galería. Avilés. 'Hasta que no nos matan no nos creen', se leía en una pancarta. / Marieta

Y, en Avilés, los jóvenes se concentraron al mediodía en la plaza de España para demostrar su «rotundo rechazo a una justicia patriarcal y machista» y su repulsa a la polémica decisión judicial. «No podemos permitirlo, tenemos que convertir nuestra rabia e indignación en organización y lucha», destacaba el sindicato de Estudiantes en su manifiesto. Tras parar en El Parche, los estudiantes se manifestaron por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a los juzgados portando pancartas y al grito de 'tranquila hermana, aquí está tu manada', 'vergüenza' o 'no es no'.