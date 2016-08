El uso irregular de las plazas de minusválidos indigna a los vecinos de Piedras Blancas

«Las plazas de aparcamiento son pocas y precisamente se ponen delante de sitios estratégicos para favorecer la movilidad de las personas con dificultades, pero los conductores se lo saltan todo a la torera», critica Antonio Rodríguez, vecino de Piedras Blancas. Como él son muchos los usuarios de las plazas de aparcamiento para minusválidos que «casi siempre están ocupadas por quien no debe», indican.

El enfado vecinal lleva tiempo gestándose y se agrava los días de mercado. «Usan las plazas a su antojo y si protestas encima te contestan o ponen mala cara. No se tiene respeto por nada», comenta José Luis García. Estos estacionamientos están ubicados en gran parte delante de dependencias municipales, espacios a los que suele acudir un gran volumen de personas para realizar trámites. «Llegan al Ayuntamiento y como no hay plazas lo dejan en nuestro sitio para hacer sus gestiones, que pueden ser cinco minutos o dos horas», añade José Luis García, que critica también que la Policía Local «no haga nada. Están delante y yo no sé si es que no miran o qué pasa, pero rara vez se multa. Se dice que es que hay que pillarlos en el momento, yo lo he hecho un par de veces justo a la puerta del Ayuntamiento, no entiendo cómo ellos no».

La solución que piden los vecinos pasa por poner más vigilancia en las calles. «De nada serviría crear más plazas, porque van a seguir usándolas. El día de mercado están todos llenos, los usan como carga y descarga, es intolerable», recriminó María de los Ángeles Pérez, que hace uso de las plazas el día de mercado, «dentro de lo que cabe yo me muevo bien y el que conduce es mi marido, entonces puede dejarme en un sitio y yo esperarlo después, pero no tendría que ser así que para eso tenemos nuestros derechos».

Al Ayuntamiento también han llegado estas quejas, aunque insisten en que «es necesario pillar al infractor en el momento, si no, no es posible poner ningún tipo de multa, aunque haya denuncias».