Detenido un corverano cuando estaba a punto de agredir a su expareja

La Guardia Civil ha detenido en Soto de Luiña (Cudillero) a un vecino de Nubledo como presunto autor de un delito de violencia de género contra su expareja. Según la Plataforma Feminista d'Asturies, a la que, según afirma, pertenece la víctima, el detenido se habría acercado a su expareja «con intención de asesinarla», momento en que la Guardia Civil procedió a su detención.

Siempre según la referida plataforma, ella había sido incluida en un protocolo de protección, lo que permitió la rápida actuación de los agentes, y la detención se produjo cuando el presunto agresor «ya estaba a escasos metros». También asegura que «había amenazado a la familia de su expareja», igualmente residente en Corvera.

La Guardia Civil confirma la detención y afirma que no hubo agresión, sin aclarar si era o no esa la voluntad del detenido o si no llegó a materializarse gracias a su intervención o si la detención se produjo por violar una orden de alejamiento. Según la plataforma, el detenido responde a las iniciales J. M. G. S.

El colectivo feminista anuncia su intención de subir al perfil en facebook que mantiene activo el presunto agresor su foto y su nombre junto a la siguiente leyenda: «Agresivo y peligroso. Por intentar matar a su expareja. También ha amenazado a su familia. Saldrá, pero ya le conocemos. Si le ves por la zona de Corvera avisa a la Guardia Civil, al 062 o al 112».